Франция близка к восстановлению собственной линии производства малокалиберных боеприпасов после более чем десятилетних попыток

По данным Минобороны, Франция планирует к 2028 году восстановить собственное производство малокалиберных боеприпасов — речь идет о базовых для армий НАТО калибрах 5,56 мм и 7,62 мм.

Проект уже перешел в практическую фазу: сейчас идет финальный этап тендера под управлением DGA (Главного управления вооружений Франции), в котором участвуют четыре европейских производителя.

Среди наиболее вероятных кандидатов выделяется FN Browning, ранее заявлявшая о намерении локализовать сборку боеприпасов во Франции.

В бюджете 2026 года уже предусмотрено 80 млн евро на первичный запуск производства, что фактически означает переход от многолетних обсуждений к реальной реализации.

При этом отмечается, что инициатива напрямую связана с последствиями российско-украинской войны, которая выявила уязвимость европейских стран в сфере снабжения боеприпасами и зависимость от внешних поставок.

На первом этапе речь идет о создании мощностей с выходом примерно на 50 млн патронов в год к 2029 году, — около двух лет потребуется на получение разрешений, строительство и сертификацию линии.

