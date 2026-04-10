Сегодня 09:14
Франция близка к восстановлению собственной линии производства малокалиберных боеприпасов после более чем десятилетних попыток

(https://www.forcesoperations.com/le-bout-du-tunnel-pour-le-projet-de-relocalisation-dune-filiere-petit-calibre/)

По данным Минобороны, Франция планирует к 2028 году восстановить собственное производство малокалиберных боеприпасов — речь идет о базовых для армий НАТО калибрах 5,56 мм и 7,62 мм.

Проект уже перешел в практическую фазу: сейчас идет финальный этап тендера под управлением DGA (Главного управления вооружений Франции), в котором участвуют четыре европейских производителя.

Среди наиболее вероятных кандидатов выделяется FN Browning, ранее заявлявшая о намерении локализовать сборку боеприпасов во Франции.

В бюджете 2026 года уже предусмотрено 80 млн евро на первичный запуск производства, что фактически означает переход от многолетних обсуждений к реальной реализации.

При этом отмечается, что инициатива напрямую связана с последствиями российско-украинской войны, которая выявила уязвимость европейских стран в сфере снабжения боеприпасами и зависимость от внешних поставок.

На первом этапе речь идет о создании мощностей с выходом примерно на 50 млн патронов в год к 2029 году, — около двух лет потребуется на получение разрешений, строительство и сертификацию линии.

Читайте ещё:

«Евробомба»: ядерные фантомы Нарышкина
Сегодня 08:48    63
АМКУ отклонил заявку компании EDGE Group из ОАЭ на приобретения акций Fire Point
Сегодня 08:34    73
Дрон-камикадзе "Герань-5", он же иранский Karrar… Самое время паниковать? Или нет?
Сегодня 08:16    91
Україну тепер сприймають не як прохача зброї, а як джерело безпеки та військових технологій
Сегодня 07:23    114
СБУ та ДБР передали на фронт комплектуючі до бронетехніки ЗСУ на 20 млн грн
09.04.2026 10:16    115
ЗМІ: грецький Patriot потрапив у "математичну пастку" іранських дронів
09.04.2026 10:05    129
War&Sanctions: ГУР розширює перелік іноземного обладнання, що працює на російський ВПК
09.04.2026 08:27    100
Дефіцит двигунів може загальмувати розробку далекобійних дронів
08.04.2026 08:00    101
Ракеты, карты и козыри
08.04.2026 06:56    136
War&Sanctions: ГУР оприлюднює детальну інформацію про керовані російські боєприпаси “краснополь-м2”
07.04.2026 08:21    126
