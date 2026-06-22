Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:03
Просмотров: 26

Французские и немецкие депутаты требуют ужесточения мер против "теневого флота" рф

Французские и немецкие депутаты требуют ужесточения мер против теневого флота рф

Депутаты парламентов Германии и Франции выступили с совместной инициативой, требующей принятия более конкретных мер против судов российского "теневого флота".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Проект документа должен быть принят 22 июня на заседании Германо-французской парламентской ассамблеи (DFPV).

По мнению немецких и французских депутатов, необходимы усиленный контроль и задержание судов в случае нарушения действующего законодательства. Кроме того, в проекте содержится требование о дополнительных дипломатических усилиях в отношении государств, под флагами которых ходят суда "теневого флота".

В Германии это требование, адресованное правительствам, поддерживают депутаты от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и "Зеленых".

"„Теневой флот" представляет не только геополитический, но и существенный риск для безопасности и экологии", – говорится в проекте документа. Многие танкеры старые, плохо обслуживаются и не соответствуют международным стандартам. Кроме того, отдельные суда используются для диверсий или шпионажа.

"российский "теневой флот" угрожает не только эффективности наших санкций, но и безопасности Европы и нашей критической инфраструктуры. Мы должны реагировать на это вместе", – заявил Юрген Гардт, эксперт фракции ХДС/ХСС в Бундестаге по вопросам внешней политики.

Политик от партии "Зеленых" и председатель комитета по делам ЕС Бундестага Антон Гофрайтер, в свою очередь, отметил: "Деятельность российского "теневого флота" обеспечивает постоянные поступления в государственную казну россии для финансирования войны против Украины и представляет угрозу с точки зрения безопасности".

Во вторник Великобритания и Канада объявили о новых санкциях против россии, которые направлены в основном на "теневой флот" нефтяных танкеров рф.

Между тем президент США Дональд Трамп в кулуарах саммита G7 допустил, чтоне будет продлевать исключения из санкций против российской нефти, введенных в ответ на мировой рост цен, вызванный войной в Иране.

Джерело: eurointegration.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Оперативна інформація станом на 08:00 22.06.2026 щодо російського вторгнення
Сегодня 08:05    26
Швейцарці, найімовірніше, проголосують за рішення, що збереже санкції проти рф
Сегодня 07:50    40
Смотрите как интересно. Похоже, Лукашенко в истерике
Сегодня 07:45    57
Україна все частіше використовує бойових роботів на фронті, - Business Insider
Сегодня 07:42    52
Масштабний морський проєкт з Індією опинився на межі краху через відсталість росії - СЗРУ
Сегодня 07:35    64
Военная машина путина буксует в эпоху беспилотников - The Financial Times
Сегодня 07:20    76
Новини одним рядком 2.0
Сегодня 07:17    109
«Мы ещё не начинали». Воздушная война как единый бюджет. Агрессор на пределе
Сегодня 07:03    93
Бійці «Сталевого кордону» б’ють по ворогу на Курському та Північно-Слобожанському напрямках (ВІДЕО)
Сегодня 06:51    78
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.06.26 орієнтовно
Сегодня 06:48    101
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 