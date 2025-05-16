Фрідріх Мерц пообіцяв підтримку України і стримування рф на основі трьох головних принципів — DW

Канцлер ФРН представив у бундестазі курс нового уряду країни, більша частина його 45-хвилинної промови була присвячена зовнішній політиці.

За словами Мерца, зараз в Україні «вирішують долю континенту», і Берлін дотримуватиметься трьох принципів у підтримці країни, що бореться з вторгненням рф.

● Перший — Німеччина продовжить підтримку, але «не є і не хоче ставати стороною» війни. Водночас ФРН не буде стороннім третім або «нейтральним посередником».

● Другий — протистояти росії та допомагати Україні потрібно спільними зусиллями вільних країн. Мерц впевнений, що росія не задовольниться перемогою над Україною або анексією частини її територій. Він навів як приклад напади і вбивства, кібератаки, диверсії, шпигунство і дезінформацію в Європі, до яких може бути причетна москва.

● Третій — Мерц виступив проти «миру під диктовку», нав'язуваного москвою проти волі України.

Джерело: https://t.me/znua_live/201668

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