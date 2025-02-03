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ФРН повинна більше витрачати на оборону, — генеральний секретар НАТО Марк Рютте в інтерв'ю газеті Bild

ФРН повинна більше витрачати на оборону, — генеральний секретар НАТО Марк Рютте в інтервю газеті Bild

Генсек альянсу пояснив свій заклик зокрема загрозою з боку рф.

«Кажу вам чітко: ми повинні готуватися до війни. Збільшення витрат на оборону — найкращий спосіб уникнути війни», — пояснив Рютте.

Також генсек НАТО похвалив Берлін за обсяг військової допомоги Україні. За його словами, жодна європейська держава, що входить до НАТО, не підтримує Київ тією ж мірою.

«З огляду на масштаби економіки Німеччини, ми, зрозуміло, хочемо, щоб вона робила набагато більше», — додав Рютте, згадавши "фантастичні оборонні підприємства" та інноваційний потенціал ФРН.

Союзники по альянсу найближчими місяцями вирішать, скільки саме слід вкладати в оборону, заявив Рютте.

«Можу запевнити вас в одному: це буде набагато, набагато, набагато більше, ніж два відсотки», — пояснив він.

Джерело: https://t.me/znua_live/188260

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