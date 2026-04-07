фсб отримала доступ до баз даних і контролю над інтернетом без суду

Із 1 квітня фсб може без рішення суду вимагати копії баз даних у банків, корпорацій і наукових установ, зазначили (https://szru.gov.ua/news-media/news/putin-peretvoryv-fsb-na-derzhavu-v-derzhavi) у Службі зовнішньої розвідки України.

За перший квартал 2026 року повноваження служби розширили щонайменше п’ять разів – більше, ніж за попередні два роки разом.

● фсб вже може відключати зв’язок та інтернет на власний розсуд і визначати, які сайти залишати доступними.

● Служба отримала право відкривати власні СІЗО та фактично контролює утримання людей.

● Дані громадян накопичують роками: строки зберігання збільшили, а доступ до інформації – розширили.

● Наступний крок – контроль за гаджетами, програмами і навіть штучним інтелектом.

Джерело: https://t.me/spravdi/54306

