фсб «розпиляла» держбюджет на космос - СЗРУ

У березні 2026 року росія вивела на орбіту перші 16 серійних супутників угруповання «рассвет» – проєкту, який державна пропаганда негайно проголосила відповіддю на Starlink Ілона Маска. За проєктом стоїть ТОВ «бюро 1440», дочірня структура «ікс холдингу». Офіційно на розвиток угруповання з федерального бюджету передбачено 102 млрд рублів у рамках національного проєкту «економика даних». Ще 329 млрд мають надійти від самої компанії – проте жодних ознак того, що ці «власні кошти» справді існують, немає.

«ікс холдинг» – не стільки технологічна група, скільки кадровий резерв фсб. Першим заступником гендиректора холдингу є 29-річний борис корольов – син заступника директора фсб сергія корольова, якого вже прогнозують на посаду директора відомства. корольов-молодший отримав посаду у 27 років – у 2023 році, коли «дуже вчасно» помер офіційний власник холдингу антон черепенников. Йому було 40. Офіційна версія загибелі – передозування.

черепенникова ринок здавна вважав номінальним власником, а справжнім бенефіціаром холдингу називали олігарха алішера усманова. Після смерті засновника акції перерозподілили між керуючими партнерами, зокрема фірмами, де корольов-молодший уже мав частки. Паралельно в холдингу з'явився ще один знаковий кадр: радником гендиректора став 76-річний генерал-полковник фсб андрій фєтісов, колишній начальник науково-технічного підрозділу спецслужби, що відповідає за спецтехніку й шифрування. Його сина максима призначили очільником департаменту закупівель, тобто людиною, котра вирішує, яке обладнання для стеження і за якою ціною купуватиме відомство у власного ж холдингу.

Портфель «ікс холдингу» красномовний: до його структури входить «цитадель» – розробник систем СОРМ, обладнання для прослуховування і перехоплення трафіку, яке встановлюється в усіх операторів зв'язку згідно із «законом ярової». Холдинг також постачає технічні засоби протидії загрозам (ТЗПЗ) – апаратуру, якою роскомнагляд блокує Telegram, WhatsApp та інші сервіси. Лише на впровадження ТЗПЗ рф виділила близько 80 млрд рублів. Тепер тій самій структурі «довіряють» ще 102 млрд на супутниковий інтернет.

Масштаб амбіцій «бюро 1440» і масштаб розриву з реальністю добре ілюструють прості цифри. До кінця 2030 року угруповання «рассвет» має налічувати 292 супутники, до 2035-го – 383. Starlink уже зараз утримує на орбіті понад 10 000 апаратів. Щільність угруповання SpaceX дає змогу тримати в зоні видимості постійно принаймні один супутник під кутом 15 градусів – саме це уможливило мініатюризацію та здешевлення терміналів до $350 – $600 за новий пристрій. «бюро 1440» у дослідних експериментах використовувало термінали на базі фазованих антенних решіток Kymeta U8 ізраїльського виробництва вартістю близько $25 000 кожен. Навіть якщо росія виведе на орбіту заплановану кількість супутників – що саме по собі далеко малоймовірно, – термінальна проблема залишиться нерозв'язаною. Масовий дешевий термінал для розрідженого угруповання не існує в природі.

росія вже проходила цей сценарій. «національний пошуковик», «вбивця iPhone», «вітчизняний аналог Rolls-Royce» – кожен із цих проєктів на старті отримував бюджетне фінансування, пропагандистське висвітлення і дату завершення, яка щоразу переносилася. Потім проєкти тихо закривалися. «бюро 1440» має всі атрибути того самого жанру: непрозора власність, кадри з фсб, недосяжні дедлайни і прірва між заявленими та реальними можливостями.

Проєкт, який мав стати супутниковим інтернетом для всієї країни, виконує зовсім інше завдання – забезпечити стабільний грошовий потік для структур, що давно навчилися конвертувати державні пріоритети в приватний дохід.

Джерело: szru.gov.ua

