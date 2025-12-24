Гарячі напрямки боїв на Харківщині: де атакували окупанти з початку доби

Оперативна інформація станом на 16:00 24.12.2025 щодо російського вторгнення

Від початку доби на фронті відбулося 52 бойових зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку противник сім разів атакував у районах населених пунктів Приліпка, Вовчанські Хутори, Дворічанське та у бік Ізбицького, Григорівки та Колодязного. Три боєзіткнення тривають дотепер.

На Куп’янському напрямку ворог намагається наступати у бік Петропавлівки, Піщаного та Куп’янська. Силами оборони вже відбито чотири атаки противника.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили три атаки загарбників у районах населених пунктів Новоселівка, Ставки та Шандриголове.

На Слов’янському напрямку точиться бій в районі Сіверська.

На Краматорському напрямку на даний час боєзіткнень не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили сім наступальних дій поблизу населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка та Софіївка. Одна атака досі триває.

На Покровському напрямку протягом дня противник 11 разів намагався просунутися до позицій ЗСУ поблизу населених пунктів Іванівка, Родинське, Червоний Лиман, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне та Філія. Три боєзіткнення досі тривають.

