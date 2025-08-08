GE Aerospace создаёт гиперзвукового преемника SR‑71 Blackbird: двигатель DMRJ с детонационным сгоранием способен достичь Mach 10

С момента выхода на сцену SR‑71 Blackbird — одного из самых знаковых разведывательных самолётов в истории — прошло более полувека. Чёрный стелс-гигант, летавший на высотах и скоростях, недостижимых для своего времени, стал символом технологического превосходства времён Холодной войны. Сегодня, в эпоху гиперзвуковой гонки и новой архитектуры воздушного боя, США вновь ищут платформу, способную обеспечить стратегическое преимущество.

Хотя компания Lockheed Martin уже работает над гиперзвуковым самолетом SR‑72, новым игроком в этой сфере стала GE Aerospace. Демонстрация концепта гиперзвукового самолёта в сочетании с прорывной технологией двигателя на основе вращающегося детонационного сгорания (RDC) породила предположения о том, что GE готовит собственного преемника Blackbird, который будет быстрее, мощнее и технологичнее.

Технология RDC: что такое вращающееся детонационное сгорание

В основе двигателя DMRJ от GE Aerospace лежит принцип вращающегося детонационного сгорания — одного из самых перспективных подходов в современной энергетике и авиации. В отличие от традиционного дефлаграционного сгорания, при котором фронт пламени распространяется медленно, детонационное сгорание основано на использовании сверхзвуковой ударной волны, которая распространяется по кольцевой камере сгорания и инициирует мгновенное воспламенение топлива. Это обеспечивает резкое повышение давления и температуры, значительно увеличивая удельную тягу двигателя и повышая его термодинамическую эффективность.

Преимущества RDC включают:

● увеличение тяги при меньших размерах и массе двигателя;

● повышение топливной экономичности;

● упрощение конструкции за счёт отказа от подвижных частей в основной камере сгорания;

● устойчивость работы на гиперзвуковых скоростях.

Двухрежимный прямоточный двигатель DMRJ: основа гиперзвуковой платформы

Разработка GE Aerospace представляет собой двухрежимный прямоточный двигатель (Dual-Mode Ramjet) нового поколения. Он работает сначала в режиме обычного ramjet при скоростях от Mach 3 до Mach 5, а затем переходит в режим scramjet (supersonic combustion ramjet), обеспечивая эффективную работу на скоростях свыше Mach 5. Применение RDC позволяет использовать преимущества обоих режимов без традиционных ограничений по температуре, объёму и массе.

По данным компании GE Aerospace, двигатель DMRJ с технологией RDC способен обеспечивать устойчивый гиперзвуковой полёт вплоть до Mach 10 — это в три раза быстрее SR‑71 Blackbird и существенно превышает планку, заложенную для SR‑72.

Кроме того, заявленная возможность интеграции турбореактивного двигателя в общую схему (архитектура TBCC — turbine-based combined cycle) позволяет обеспечивать работу системы на всём диапазоне скоростей: от взлёта до гиперзвука, без необходимости внешнего ускорителя.

Концептуальный гиперзвуковой самолёт: намёк на преемника SR‑71?

В июле 2025 года GE Aerospace опубликовала видеоролик, в котором показан гиперзвуковой летательный аппарат с визуальными чертами, напоминающими силуэт SR‑71: вытянутое фюзеляжное тело, узкие крылья и боковые воздухозаборники. Акцент сделан на словах: «Everything seems impossible… until it isn’t» («Всё кажется невозможным… пока не становится реальностью»), что воспринято как прямой намёк на планы компании создать собственный гиперзвуковой самолёт.

Хотя официального подтверждения о начале полноценной аэрокосмической программы от GE пока не поступало, активные разработки двигателя, масштабные испытания RDC и демонстрация визуального концепта позволяют предположить, что в компании прорабатывают не только силовую установку, но и потенциальную платформу.

По мнению аналитиков, гипотетический преемник SR‑71 от GE Aerospace способен стать беспилотным многоцелевым гиперзвуковым самолётом, предназначенным для стратегической разведки, подавления ПВО и быстрого реагирования на угрозы. Его ключевым преимуществом станет сверхвысокая скорость, недостижимая для современных систем противовоздушной обороны.

Конкуренция с Lockheed SR‑72

До недавнего времени основным кандидатом на роль гиперзвукового преемника SR‑71 считался проект SR‑72 от Lockheed Martin, разрабатываемый с начала 2010-х годов. Он также основан на архитектуре TBCC и рассчитан на скорость до Mach 6. Однако текущие достижения GE Aerospace в области RDC и продвинутая технология DMRJ дают компании шанс обогнать конкурента, предложив более компактное, эффективное и скоростное решение.

В отличие от SR‑72, который должен использовать классический скрамджет, концепт GE базируется на RDC, позволяющем достичь больших скоростей и тяговых характеристик при меньшем расходе топлива и большей надёжности.

Технологические вызовы

Несмотря на впечатляющий потенциал, реализация гиперзвуковой платформы на базе DMRJ с RDC сопряжена с рядом инженерных вызовов:

● экстремальные тепловые нагрузки на обшивку и воздухозаборники, требующие применения термостойких композиционных материалов;

● необходимость создания сложной системы управления переключением режимов двигателя в зависимости от скорости;

● интеграция систем навигации, связи и защиты от радиолокационного и инфракрасного обнаружения на гиперзвуковых скоростях;

● обеспечение устойчивости детонационного сгорания при высоких давлениях и перепадах температуры.

Тем не менее, GE Aerospace имеет технологическую базу, накопленную за десятилетия работы в сфере авиационных двигателей, и ресурсы для решения этих задач.

Проект, реализуемый GE Aerospace, может стать ключевой вехой в истории гиперзвуковой авиации. В отличие от предыдущих программ, ориентированных лишь на демонстрацию отдельных компонентов, здесь мы видим целостную систему: двигатель, технологию сгорания и потенциальную лётную платформу. Если слухи подтвердятся, и GE действительно создаёт полноценный гиперзвуковой самолёт, это станет не только ответом на современные вызовы, но и прямым продолжением легенды SR‑71 Blackbird.

Джерело: nigroll.com

Новости портала «Весь Харьков»