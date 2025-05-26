Генінспектор Бундесверу Карстен Броєр наказав до 2029 року переозброїти німецьку армію через загрозу агресії Росії

За даними Reuters, Броєр представив документ, в якому визначає пріоритети щодо зброї, яку потрібно закупити або розробити в першу чергу. Серед них — зміцнення ослабленої системи ППО Німеччини, зокрема з акцентом на перехоплення дронів.

Ще один пріоритет — здатність завдавати глибоких високоточних ударів на відстані понад 500 кілометрів. Броєр також наказує підвищити цільові обсяги накопичення всіх типів боєприпасів.

До переозброєння Броєр закликає через російську загрозу — за його оцінками, до 2029 року Росія може достатньо відновити свої сили, аби здійснити напад на територію НАТО.

Джерело: https://t.me/babel/68659

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