Генінспектор Бундесверу Карстен Броєр наказав до 2029 року переозброїти німецьку армію через загрозу агресії Росії
За даними Reuters, Броєр представив документ, в якому визначає пріоритети щодо зброї, яку потрібно закупити або розробити в першу чергу. Серед них — зміцнення ослабленої системи ППО Німеччини, зокрема з акцентом на перехоплення дронів.
Ще один пріоритет — здатність завдавати глибоких високоточних ударів на відстані понад 500 кілометрів. Броєр також наказує підвищити цільові обсяги накопичення всіх типів боєприпасів.
До переозброєння Броєр закликає через російську загрозу — за його оцінками, до 2029 року Росія може достатньо відновити свої сили, аби здійснити напад на територію НАТО.
Джерело: https://t.me/babel/68659