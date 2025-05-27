Генсек НАТО хоче, щоб щорічний саміт альянсу, який відбудеться наступного місяця, був коротким і безконфліктним

Мета — уникнути відкритої розбіжності щодо України, передає The New York Times (https://www.nytimes.com/2025/05/26/world/europe/nato-summit-trump-ukraine.html)

Проте два фактори можуть ускладнити роботу генерального секретаря НАТО Марка Рютте. По-перше, Трамп, який, як очікується, візьме участь у саміті, має розбіжності з союзниками щодо майбутнього України. По-друге, сама Україна прагне вступити до НАТО, тоді як Трамп виступає категорично проти.

Саміт НАТО, запланований на 24–25 червня в Нідерландах. Представники адміністрації Трампа попередили європейських колег, що значні зміни в ротації американських військ неминучі, хоча водночас вони намагаються запевнити союзників у відданості США альянсу.

Через це роль України на саміті залишається невизначеною, зокрема через зневажливе ставлення Трампа до Зеленського, який також, як очікується, буде присутній. Поки що неясно, чи запросять Зеленського на головну вступну вечерю саміту.

За словами посадовців, цього року саміт, ймовірно, не включатиме засідання Ради НАТО-Україна. Деякі джерела зазначають, що після вечері лідери НАТО зберуться лише на кілька годин наступного дня, щоб погодити нові бюджети витрат, які допоможуть союзникам поступово замінити США як головного гаранта конвенційної оборони континенту.

НАТО також планує провести паралельний форум оборонної промисловості, на якому Зеленський, можливо, візьме участь.

Цьогорічне комюніке буде коротким і лаконічним, і його ще готують. Європейські союзники пообіцяли продовжувати підтримувати Україну для досягнення справедливого мирного врегулювання, а потім надати гарантії безпеки, щоб запобігти подальшим вторгненням росії.

Майкл Кофман, військовий експерт і фахівець з України в Фонді Карнегі, зазначив, що європейцям буде складно одночасно досягати цілей НАТО для власної оборони та підтримувати Україну. "Це вимагатиме компромісів", — сказав він.

Представники адміністрації Трампа, здається, мало переймаються тим, як саме інші союзники інвестують у військові витрати, головне — щоб загальна сума досягала 5% їхнього річного економічного виробництва. (❗️) Рютте запропонував компроміс, який, ймовірно, буде схвалений на саміті: союзники мають погодитися витрачати 3,5% свого економічного виробництва на “жорстку військову міць” і ще 1,5% на те, що він назвав "витратами, пов’язаними з військовими" до 2032 року. Друге – витрати, які НАТО традиційно не вважало витратами на безпеку, наприклад, модернізацію доріг чи мостів, які можуть використовуватися для транспортування військ або техніки.

Сполучені Штати також візьмуть на себе зобов’язання досягти тієї ж цілі у 5%, як і інші члени НАТО.

Джерело: https://t.me/in_factum/34323

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