Гетманцев хоче військову цензуру видатків
Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пропонує ввести військову цензуру видатків.
За його словами, існує прямий зв’язок з подіями у міжнародній політиці та українськими фінансами, як наслідок Україні варто критично переглянути і консолідувати усі доступні внутрішні фінансові джерела і ресурси, тобто "рахувати кожну копійку".
"Для держави - врешті жорстко припинити тінь та корупцію. Вичистити крадіїв з влади. Це вороги, гірше росіян.
Почати оцінювати роботу фіскалів та правоохоронців по факту знищення тіні, по результату в цифрах надходжень, а не по кількості порушених кримінальних справ" - розповів голова комітету
Джерело: https://t.me/ukrpravda_news/57915