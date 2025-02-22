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Гетманцев хоче військову цензуру видатків

Гетманцев хоче військову цензуру видатків

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пропонує ввести військову цензуру видатків.

За його словами, існує прямий зв’язок з подіями у міжнародній політиці та українськими фінансами, як наслідок Україні варто критично переглянути і консолідувати усі доступні внутрішні фінансові джерела і ресурси, тобто "рахувати кожну копійку".

"Для держави - врешті жорстко припинити тінь та корупцію. Вичистити крадіїв з влади. Це вороги, гірше росіян.

Почати оцінювати роботу фіскалів та правоохоронців по факту знищення тіні, по результату в цифрах надходжень, а не по кількості порушених кримінальних справ" - розповів голова комітету

Джерело: https://t.me/ukrpravda_news/57915

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