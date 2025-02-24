Глава СБУ: Україна б'є винятково по законних цілях в рф, тоді як ворог ракетно-дроновими ударами вчиняє акти тероризму

Ракетно-дронові атаки рф і обстріли української енергетики є актами тероризму і геноциду, Україна уражає на території рф винятково законні цілі - склади боєприпасів, аеродроми з військовими літаками, об'єкти нафтовидобувної і нафтопереробної галузі, наголошує глава Служби безпеки України Василь Малюк.

"Ворог проводить ракетно-дронові атаки - і це справжні акти тероризму. Ми в свою чергу обираємо виключно законні цілі. Серед успішно уражених – 48 цілей, серед яких військові цілі – склади боєприпасів, аеродроми з військовими літаками, об'єкти нафтовидобувної і нафтопереробної галузі", - сказав він, виступаючи на Форумі "Україна. Рік 2025" в неділю в Києві.

Малюк зазначив, що коли ворог б'є українську енергетику, то це по суті є актом геноциду. "Ми в свою чергу б'ємо нафтовидобувний, нафтопереробний комплекс… який живить "брудними рублями" міністерство оборони рф", - додав Малюк.

Джерело: interfax.com.ua

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