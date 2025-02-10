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Глава спецкомиссии ООН: “Предложение Трампа по Газе – этническая чистка”

Глава спецкомиссии ООН: “Предложение Трампа по Газе – этническая чистка”

Нави Пилэй, председатель созданной Советом по правам человека ООН независимой комиссии по расследованию операции в секторе Газы, выступила с осуждением инициативы президента США Дональда Трампа по переселению жителей сектора Газы.

“Трамп чудовищно невежественен в вопросах международного права, в том числе в статьях, касающихся оккупации. Насильственное переселение группы, находящейся под оккупацией, – нарушение международного права. По сути, это этническая чистка”, – сообщила международная чиновница.

4 февраля на совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу Трамп заявил, что США намерены установить контроль над сектором Газы и возглавить проект по превращению сектора в “ближневосточную Ривьеру”. На период работ он предложил переселить жителей в Египет и Иорданию.

Джерело: nigroll.com

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