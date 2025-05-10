Глава военной разведки Нидерландов допустил нападение россии на страны НАТО через год после окончания войны в Украине

Директор нидерландского агентства военной разведки (MIVD), вице-адмирал Петер Рисинк сделал наиболее адекватное заявление, относительно угрозы вторжения россии в страны ЕС, а именно: “Нидерланды готовятся к возможному вооружённому конфликту с россией, поскольку считают, что рф сможет восстановить свою армию уже через год после завершения войны против Украины”.

Почему “наиболее”, а не “самое”? Потому, что “завершения войны против Украины” возможно только победой Украины над россией, а победа – это возвращение оккупированных территорий. И после такой победы у россии не будет не единой возможности проявлять агрессию по отношению к другим странам, тем более – ЕС.

Но если речь идёт о восстановлении боеспособности, то это возможно только в том случае, когда страна-агрессор не будет повержена, то есть – в результате “перемирия”.

И не нужно читаться майские отчёты нидерландского агентства военной разведки, а достаточно было прочитать мои материалы, посвящённые тем рискам, которые за собой повлечёт прекращение активных боевых действий и “перемирие”/“заморозка”…

Какой потенциал будет у россии по результатам года “перемирия” https://war.obozrevatel.com/peremirie-mozhet-privesti-k-katastrofe-kak-rossiya-ispolzuet-ego-dlya-naraschivaniya-voennogo-potentsiala.htm

Какие риски для Европы вторжения российских войск уже в этом году https://war.obozrevatel.com/rossijskaya-ugroza-zastavila-polshu-i-stranyi-baltii-prinyat-ryad-mer-naskolko-oni-gotovyi-k-veroyatnomu-vtorzheniyu.htm

Стоит уделить внимание и угрозе начала Третьей мировой войны, в случае “умиротворения” россии, что я озвучил в большом интервью для азербайджанского издания Vesti в феврале https://vesti.az/v-mire/aleksandr-kovalenko-pauza-v-boevyx-deistviyax-privedet-k-tretei-mirovoi-intervyu-537579

Не побеждённая, не разбитая, не капитулировавшая, не проигравшая россия, а получающая шанс на передышку и восстановление – это угроза для всей Европы. И не эфемерная, а вполне реальная в краткосрочной перспективе!

Джерело: https://t.me/zloyodessit/24338

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