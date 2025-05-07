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Главный раввин Украины Моше Реувен Асман встретился со Стивом Уиткоффом

Главный раввин Украины Моше Реувен Асман встретился со Стивом Уиткоффом

"Слова от сердца обязательно попадают в другое сердце! Благодарю Стива Уиткоффа за уделённое время", - подписал фото Асман.

Напомню, что после встречи Асмана с духовником Трампа пастором Марком Бёрнсом того как будто подменили и он начал агитацию в поддержку Украины.

Українські рабини і муфтії - зразкові релігійні дипломати у цій війні.

Просто зразок поведінки лідерів релігійних спільнот.

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Простите )

Главный раввин Украины Моше Реувен Асман встретился со Стивом Уиткоффом

Джерело: https://t.me/ToBeOr_Official/17783

Новости портала «Весь Харьков»

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