росія роками вибудовувала механізм примусового експорту своїх судових рішень. «Закон лугового» дозволяє російським компаніям судитися з іноземними партнерами у московських судах навіть тоді, коли контракт передбачав міжнародний арбітраж за кордоном. Цей механізм зазнав двох показових поразок в азійських юрисдикціях, на лояльність яких москва розраховувала.

Високий суд Мумбаї відмовив «еврохиму» в арешті активів італійської Tecnimont в Індії. Компанія отримала в москві рішення на 171 млрд рублів і рушила його виконувати, розраховуючи на прагматичний нейтралітет Нью-Делі. Суд прочитав матеріали уважно і знайшов те, що заявник приховав: чинну арбітражну угоду з Міжнародною торговельною палатою (ICC) у Лондоні, активну участь у лондонському процесі аж до моменту, коли він пішов не на користь російській стороні, а також антипозовні заборони англійського суду. Поведінку «еврохиму» індійський суд кваліфікував без пом'якшень – недобросовісність. 171 млрд рублів московського «правосуддя» перетворилися на макулатуру.

Паралельно суд Міжнародного фінансового центру Дубаю підтвердив заборону на будь-які судові процеси на росії проти німецької Wintershall Dea. Суддя пояснив коротко: росія намагається підірвати арбітражне провадження усіма доступними їй способами. московські розгляди мають бути припинені, а раніше ухвалені рішення відкликані. Передісторія показова: після того як Wintershall подала до Гааги інвестиційний позов на 7,5 млрд євро за експропріацію активів, генпрокуратура рф домоглася від московського суду заборони на міжнародне провадження і штрафу на ту саму суму. Дубай відповів повною забороною.

Обидва рішення фіксують одну закономірність: нейтралітет у геополітиці не означає готовності ставати філією російського судочинства. Яку б суму московський суд не присудив, за межами рф це не варте паперу, на якому надруковане.

Джерело: szru.gov.ua

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