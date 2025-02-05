Голова МАГАТЕ Гроссі відвідав електропідстанцію "Київська" та оцінив ризики ядерної аварії

Очільник Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі розпочав 11-й візит до України. Він відвідав електричну підстанцію "Київська"

Про це він написав у Х.

"Під час мого 11-го візиту до України з початку війни я вирушаю на Київську підстанцію, критично важливу для безпеки ядерної енергетики України, щоб оцінити пошкодження та допомогти запобігти ядерній аварії", - зазначив голова МАГАТЕ.

Він наголосив, що нестабільність електромережі створює дедалі більшу загрозу не лише для Запорізької атомної електростанції, а й для всіх АЕС.

Згодом Гроссі відзвітував, що вже побував на електропідстанції. Він наголосив, що це важлива частина енергосистеми України, яка "має вирішальне значення для ядерної безпеки".

"Ядерна аварія може статися внаслідок прямого нападу на станцію, а також через перебої в електропостачанні. Міжнародне агентство з атомної енергії тут для того, щоб оцінити наслідки, підтримати та допомогти запобігти цьому ризику", - підкреслив він.

Джерело: espreso.tv

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