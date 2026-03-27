Головні тези з інтерв’ю Президента України Володимира Зеленського французькому виданню Le Monde

● Українські експертні команди вже на Близькому Сході: оцінюють ситуацію, діляться безцінним досвідом.

● Скільки б Patriot, THAAD та інших систем ППО не було на Близькому Сході, цього не вистачить для повної роботи протиповітряної оборони. Проти щільних дронових ударів повинні працювати сучасні перехоплювачі.

● Зараз оборонна промисловість України завантажена наполовину, і нам потрібно більше фінансування для виробництва дронів для себе. Тому ті системи, які в нас у профіциті, ми готові продавати нашим партнерам.

● Після послаблення санкцій для енергетичного сектору рф їхні заробітки вимірюються мільярдами. Це точно не допомагає зменшенню інтенсивності бойових дій в Україні, а також в Ірані.

● Україна знає, що путін не хоче завершувати війну і просить про додатковий тиск, щоб він захотів.

● Історично росіяни програють, стовідсотково. Вони зараз втрачають просто страшну кількість людей – 30-35 тисяч на місяць. росія не встигає мобілізувати і точно не встигає навчати своїх людей.

● Надання Україні позики — це позиція, узгоджена всіма лідерами ЄС наприкінці 2025 року. Альтернатива цьому кроку — це питання сьогодні до Європейського Союзу.

● Україна буде вдячна, якщо ЄС розблокує формат позики, інакше українська армія буде недофінансована, а це ризик для європейської безпеки.

Джерело: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/17548

