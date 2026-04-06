Головне, що змінило ставлення до України — це досвід великої війни

Україна поступово виходить на новий рівень оборонного співробітництва з країнами Близького Сходу

І мова вже не про стару модель, коли Україну сприймали просто як постачальника зброї чи виконавця окремих контрактів, як це було у 2000-х. Зараз формується зовсім інша логіка — партнерство на рівні досвіду війни, технологій і рішень, які перевірені не на полігонах, а у реальній війні.

Головне, що змінило ставлення до України — це досвід великої війни. Сьогодні Україна є однією з небагатьох держав світу, яка веде повномасштабну війну проти противника з потужною ППО, розвинутими засобами РЕБ, ракетною зброєю великої дальності та великим мобілізаційним ресурсом. І саме цей практичний досвід зараз цікавить держави, які розуміють ризики з боку Ірану, його проксі-структур та нестабільних регіональних гравців.

Особливий інтерес викликає український досвід боротьби з безпілотниками.

● Фактично саме ця війна показала, як виглядає нова військова реальність: масове застосування дронів-камікадзе, розвідувальних БпЛА, морських безпілотних платформ, комбіновані удари.

Україна змушена була дуже швидко навчитися будувати ешелоновану протидронову оборону, створювати мобільні вогневі групи, знаходити дешеві рішення проти масових атак. І цей досвід зараз уважно вивчається країнами Перської затоки.

Ще один напрям, який мало обговорюється публічно, але має велике значення — це захист критичної інфраструктури. Україна фактично з нуля вибудувала систему реагування на удари по енергетиці, логістиці та системі управління державою. Для країн, де енергетика є основою економіки та потенційною ціллю атак, цей досвід має не теоретичну, а практичну цінність.

Окремо варто говорити про технологічне партнерство. Україні потрібні інвестиції, спільні розробки, локалізація виробництва та доступ до компонентної бази. Партнерам потрібні українські рішення у сфері БпЛА, РЕБ, військового програмного забезпечення та асиметричних тактик ведення війни.

Не менш важливим є й обмін людьми та знаннями. Українські військові та інженери сьогодні мають той практичний досвід, який раніше можна було отримати лише у вузькому колі країн НАТО. Це досвід виживання під постійними ударами, швидкого відновлення інфраструктури, управління розподіленою обороною та функціонування держави в умовах довгої війни.

● Якщо дивитися стратегічно, країни Близького Сходу бачать в Україні державу, яка за дуже короткий час змогла трансформувати армію та оборонну промисловість під війну нового типу. І цей досвід стає товаром не меншим, ніж зброя.

Для України це теж питання не тільки економіки. Це питання стійкості. Чим більше партнерів — тим менше критичних залежностей. Чим більше технологічних зв’язків — тим більше можливостей для розвитку власного ВПК. Чим ширша географія співпраці — тим сильніша стратегічна позиція держави.

Якщо говорити простою мовою, формується взаємовигідна модель: Україна дає досвід сучасної війни та гнучкі оборонні рішення. Партнери дають ресурси, інвестиції та технології.

І якщо цей процес буде розвиватися системно, Україна поступово закріплюватиметься не тільки як держава, яка отримує допомогу, а як держава, яка сама експортує безпеку, досвід і практичне розуміння війни XXI століття.

Джерело: espreso.tv

Про автора. Віктор Ягун, директор Агентства з реформування сектору безпеки, генерал-майор запасу СБУ

