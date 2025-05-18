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Гомункулус АК-12К

Гомункулус АК-12К

Концерн "Калашников" не просто представил, но и передал в оккупационные войска первую партию автоматов АК-12К (компактный, длина 810 мм) и АК-12СК (сверхкомпактный, длина 750 мм).

Эти автоматы были спроектированы с учётом потребностей РОВ в зоне боевых действий в Украине, а именно – в рамках применения при штурмовых действиях, на коротких дистанциях соприкосновения с противником и ограниченном, замкнутом пространстве.

На первый взгляд всё вполне рационально, с учётом потребностей РОВ, но есть нюанс. Все помнят АКС-74У он же “Ксюха”? Специально укороченная версия АК-74 и первый советский трансгендер.

Автомат получил много негативных отзывов, а именно: за свою низкую точность ведения огня при автоматическом режиме; быстрый перегрев ствола; из-за отсутствия сгорания пороховых газов в стволе, при стрельбе стрелок не только не мог толком прицелиться, но и изрядно демаскировался; посредственная дальность ведения огня и так далее. При этом версии, производившиеся в Ижевске, считаются более надёжными, чем Тульские варианты.

Но интересен сам выбор – АК-12?

ВПК РОВ плодит на уровне стрелкового оружия множество гомункулусов, при этом не будучи способным довести до ума хотя бы один из них. В частности - АК-12.

Ещё в далёком 2021-м я писал о том, что АК-12 это хлам, предназначенный не для войны, а для пилева бабла. Тогда многие меня обвиняли в предвзятости, и ладно уж российские боты и диванные эксперты, но даже, как ни странно, украинские спецы. Как же можно недооценивать изменённый диоптрический прицел? А саундмодератор для ДТК! Режим стрельбы "парными" - это очень полезно! А "щёчкам" как стало комфортно. И даже предохранитель двухсторонний!

А по факту, все эти понты, после отстрела 1-2 рожков сыплется в хлам. Автомат оказался настолько хрупким, как по материалам, так и по сборке, что в ходе активного применения сыпется буквально в руках.

И это факт:

https://t.me/zloyodessit/5925

https://t.me/zloyodessit/22567

https://t.me/zloyodessit/18820 и много другого.

А потому, если в СССР из АК-74 не смогли сделать и довести до ума короткий автомат, то смогут ли в россии, из заведомо убогого АК-12, нечто лучше “Ксюхи”? Хотя, зачем им мешать, пускай делают…

Джерело: https://t.me/zloyodessit/24392

Новости портала «Весь Харьков»

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