Гонконг перетворився на ключовий логістичний і фінансовий вузол, що дозволяє росії обходити міжнародні санкції та отримувати критично важливі західні технології для ведення війни в Україні.

Про це з посиланням на видання Le Monde пише сайт GuildHall.

Спеціальний адміністративний район Китаю став тихою гаванню для сотень підставних компаній, які закуповують напівпровідники, мікрочіпи та інші товари подвійного призначення у західних виробників і переправляють їх російським замовникам, говориться у публікації.

Попри тиск з боку США та Європейського Союзу, влада Гонконгу відмовляється вводити власні санкції проти москви, заявляючи, що вони зобов'язані дотримуватися лише обмежень, затверджених Радою Безпеки ООН.

"Це створює ідеальні умови для діяльності посередників, які використовують банківську систему та юридичну незалежність міста для маскування кінцевого пункту призначення заборонених товарів", – зазначено у публікації.

Схема обходу санкцій організована через створення мережі фірм-одноденок, які часто зареєстровані за одними й тими ж адресами в хмарочосах ділового центру Гонконгу.

Ці компанії закуповують високотехнологічну продукцію у американських, європейських та японських постачальників, оформлюючи документи так, ніби товари призначені для місцевого ринку або інших країн Азії.

"Однак після прибуття в порт Гонконгу вантажі перепаковують і відправляють до росії. Митна статистика показує різкий сплеск імпорту певних категорій мікроелектроніки в Гонконг, який ніяк не пояснюється внутрішнім попитом, що підтверджує масштабність реекспорту в інтересах російського військово-промислового комплексу", – наголошують аналітики.

Як приклад – гонконгська компанія Woeroon Electronic Resource Ltd, яка за даними звіту американського фонду Committee for Freedom in Hong Kong Foundation, за два роки відправила в росію понад 25 тисяч посилок із забороненими товарами на 28 мільйонів доларів. Дослідження базується на російській митній статистиці за 2022–2024 роки та аналізі уламків техніки, знайдених на полях боїв в Україні.

Більше половини постачань Woeroon складають інтегральні схеми, а решта – напівпровідники, модулі супутникової навігації тощо. Компанія входить до п'ятірки найбільших постачальників в росію продукції таких відомих європейських виробників, як Infineon, STMicroelectronics, NXP та Harting.

Аналітики стверджують, що Німеччина залишається головною країною походження заборонених до експорту товарів, що йдуть через Гонконг: на її частку припадає 38,5 відсотка від загального обсягу.

Серед французьких компаній, продукція яких виявлена в російських військових постачаннях, значаться Thales, Michelin і Radiall.

За різними оцінками, через Гонконг проходить від 15 до 20 відсотків всього російського імпорту, що потрапляє під західні санкції.

Європейські технології потрапляють до російських військових через недбалість або особливості вторинного ринку: стандартні компоненти, що використовуються в дронах, зустрічаються і в звичайній побутовій техніці, а їх надлишки вільно перепродаются посередникам.

Джерело: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»