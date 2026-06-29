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Google обмежує використання Gemini компанією Meta

Google обмежує використання Gemini компанією Meta

Google наклав обмеження на використання компанією Meta своїх моделей штучного інтелекту Gemini після того, як ця соціальна мережа запросила більше обчислювальних потужностей, ніж міг надати конкурент.

Про це повідомляє Financial Times.

Google, що належить Alphabet приблизно в березні повідомила Meta, що не може забезпечити повну потужність Gemini, яку компанія прагнула придбати, зазначила газета, додавши, що цей дефіцит призвів до зриву та затримки деяких внутрішніх проєктів Meta у сфері штучного інтелекту.

Згідно з повідомленням, це також торкнулося кількох інших клієнтів Google, хоча й у меншій мірі. Як зазначає FT, Meta постраждала особливо сильно через надзвичайно високий попит на моделі Google.

Через ці обмеження Meta закликала співробітників ефективніше використовувати токени ШІ — одиниці виміру використання штучного інтелекту.

Навіть попри те, що компанії продовжують витрачати мільярди на мікросхеми та центри обробки даних, їм все ще важко забезпечити достатню обчислювальну потужність для задоволення зростаючого попиту на послуги штучного інтелекту.

Дохід Google Cloud зріс до 20 млрд доларів у першому кварталі, що закінчився в березні, але генеральний директор Сундар Пічаї зазначив, що обмеження обчислювальної потужності завадили ще більшому зростанню та сприяли тому, що портфель замовлень хмарного підрозділу майже подвоївся порівняно з попереднім кварталом.

Джерело: epravda.com.ua

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Темы: США, ші

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