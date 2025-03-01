Говорит и показывает Пентагон

Пока все в ожидании перфоманса, немного текучки.

На фоне общей шумихи интересны рабочие моменты в оборонном ведомстве США, которые могут нас прямо или косвенно зацепить.

1.Никаких практических шагов по сокращению помощи пока нет. Это не значит, что её не остановят в какой-то момент. Но также это не значит, что в какой-то момент её не увеличат через дополнительные механизмы, если на то будет политическая воля. Цену заявлениям все видят. Т.е., пока всё движется по инерции.

2. Глава Пентагона Пит Хегсет работает в формате приглашённой рок-звезды, которая опирается исключительно на авторитет Трампа. Через слово делает отсылки к поручениям президента, которые надо выполнить.

3. Пентагон добросовестно отыгрывает приоритет №1 – «защиту южной границы». Если смотреть только на внешние сигналы, то основные враги для обывателя сконцентрированы на юге.

4. На этой неделе Трамп и его назначенцы в Пентагоне столкнулись с первой волной структурированной критики. Поводом стало увольнение председателя Объединённого комитета начальников штабов генерала Чарльза Брауна, который был назначен в сентябре 2023 г. и отработал только 1,5 года из 4, а также ещё нескольких высокопоставленных военных.

До этого Пентагон уже втянулся в кампанию преследования бывшего председателя ОКНШ генерала Марка Милли, который был назначен самим Трампом в 2019 г., однако ещё тогда вошел в клинч с президентом. До такой степени, что Трамп обвинил его в измене за звонок китайскому коллеге и указал: в старые добрые времена за такое строптивого генерала казнили бы.

Милли не остался в долгу и регулярно порицал Трампа за диктаторские замашки, называл «фашистом» и т.д. Учитывая глубину неприязни, Байден перед завершением каденции превентивно помиловал Милли, чтобы защитить от возможных преследований.

Не имея возможности сходу догнать генерала по-настоящему, ему начали доставлять мелкие неудобства. Лишили охраны и доступа к гостайне. Хегсет, зайдя на должность, сразу поручил убрать портрет Милли из Пентагона, запустил «исследование» возможности постфактум понизить в звании, и т.д. Представляете уровень забот мирового гегемона, да? А тут какая-то Украина.

Но эти наезды были восприняты в целом с пониманием – как сведение индивидуальных счётов. С Брауном ситуация иная.

Хегсет после назначения сходу заявил, что прекратит игры в дивёрсити. До назначения, будучи телеведущим, он публично задавался вопросом – Браун получил должность, потому что достоин её или потому что чёрный?

Увольнение Брауна без внятных объяснений, также как и увольнение первой высокопоставленной женщины на флоте – адмирала Лизы Франкетти, чётко укладывается в политический курс и создаёт почву для обвинений в политизации армии.

Сначала с критикой такого подхода через открытое письмо Трампу и Хегсету выступили несколько отставных командующих, т.е. – военные.

Вчера с аналогичным заявлением, только более жестким, выступили 5 бывших министров обороны: 4 при демократах, включая Ллойда Остина, и Джеймс Меттис, работавший при Трампе же. Формально – это выступление гражданских политиков (хотя Мэттис и Остин – четырёхзвездочные генералы в отставке).

Авторы обращения призывают Конгресс не поддерживать назначения в сфере обороны и обуздать девиантов, которые принимают решения в армии по партийному принципу.

По сути – это первый раунд битвы с военно-политическим и оружейным истеблишментом, на которую Трамп отправил Хегсета. Если оппонентам удастся представить решения министра как политически несбалансированные и причиняющие вред обороне, это может стать широкой платформой сопротивления.

С одной стороны, это может создать проблемы в Конгрессе, где уже всё на тоненького. В том числе – когда встанет вопрос форматов помощи и работы над бюджетом 2026 г. С другой стороны, нужны будут какие-то наглядные военные победы. И здесь есть как риски для нас, так и возможности.

Пока мы можем только наблюдать за битвой якодзун, продвигая примеры эффективных действий Сил обороны Украины.

5. Что касается рутины, которая тоже наглядна.

Пентагон информирует о контрактах на сумму более $7,5 млн. Они абсолютно разные, ибо вооружённые силы США – большой колхоз. Например, среди свежих контрактов в интересах ВВС – выделение $50 млн на покраску различных поверхностей для базы на Окинаве. Контракт рассчитан на 7 лет – до февраля 2032 года.

Но встречается и вот такое (из самого свежего).

1) Для Армии США. Morsecorp Inc., Кембридж, Массачусетс, получила контракт с фиксированной ценой на сумму $97 509 340 на исследования и разработки в области решений искусственного интеллекта. Место проведения работ и финансирование будут определяться с каждым заказом, предполагаемая дата завершения — 26 февраля 2030 года. Командование по контрактам армии, Абердинский испытательный полигон, Мэриленд.

2) Для Армии США. Veranox Corp, Аннандейл, Вирджиния, получила контракт с фиксированной ценой на сумму $24 882 272 на услуги по обеспечению кибербезопасности для программ и продуктов искусственного интеллекта/машинного обучения. Место работы и финансирование будут определяться с каждым заказом, предполагаемая дата завершения — 27 февраля 2030 г. Командование по контрактам армии, Абердинский испытательный полигон, Мэриленд.

Обе компании обозначены как «малый бизнес».

В 2024 г. Пентагон также подкачивал ИИ (есть отдельная структура, которая ведёт тему цифровизации и ИИ). Что интересно: большинство публичных контрактов на тему ИИ – долгосрочные и заключены с малым бизнесом.

В сентябре 2024 г. контракт на $98,7 млн, где присутствует развитие ИИ в интересах командования флота, расположенного в Калифорнии, получила компания индейцев («коренных американцев»), зарегистрированная на Аляске.

Есть и примеры другого рода. Скажем, $10 млн. получил Государственный университет Колорадо на изучение/прогнозирование атмосферных явлений в интересах флота.

За прошлый год в один клик находится порядка 20 публичных (!) контрактов Пентагона с ИИ в интересах боевых и исследовательских структур. Это несопоставимые цифры с инвестициями частного формально гражданского бизнеса. Но тенденция наглядная.

Джерело: https://t.me/kopytkoav/913

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