Графіки відключень світла 26 грудня діятимуть у більшості регіонів України
У п’ятницю, 26 грудня, в більшості регіонів України енергетики застосовуватимуть графіки погодинних відключень і графіки обмеження потужності для промислових споживачів.
Про це повідомило Укренерго.
«Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти», – пояснили у відомстві.
Водночас там попередили, що ситуація в енергосистемі може змінитись, тому час та обсяг застосування відключень за конкретною адресою рекомендують дізнаватися на офіційних сторінках обленерго у кожному регіоні.
«Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!» – закликали енергетики.