Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 19:36
Просмотров: 92

Графіки відключень світла 26 грудня діятимуть у більшості регіонів України

Графіки відключень світла 26 грудня діятимуть у більшості регіонів України

У п’ятницю, 26 грудня, в більшості регіонів України енергетики застосовуватимуть графіки погодинних відключень і графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Про це повідомило Укренерго.

«Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти», – пояснили у відомстві.

Водночас там попередили, що ситуація в енергосистемі може змінитись, тому час та обсяг застосування відключень за конкретною адресою рекомендують дізнаватися на офіційних сторінках обленерго у кожному регіоні.

«Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!» – закликали енергетики.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 