Сегодня 10:52
ГУР дякує – у Вишневому на Київщині відкрили пам’ятник легендарному дрону “Баба Яга”

23 грудня 2025 року в місті Вишневе Київської області відкрили пам’ятник легендарному дрону “Баба Яга”, яка стала символом жаху для окупантів під час російсько-української війни.

Встановлення скульптури стало знаком вдячності громаді міста за постійну допомогу та сприяння підрозділам Сил оборони України. Ініціативу реалізували в межах проєкту “ГУР дякує”.

Участь у церемонії відкриття пам’ятника взяв заступник начальника ГУР МО України Вадим Скібіцький, якому представники громади Вишневого передали чергову допомогу спецпризначенцям воєнної розвідки ― чотири дрони типу Heavy Shot.

”Ми дуже вдячні, і я дуже радий та пишаюся тим, що маю честь прийняти цей вагомий внесок у оборону нашої держави. Повірте мені, ми дуже ефективно використовуємо всі засоби збройної боротьби проти агресора. Ваш вклад неоціненний”, — сказав представник ГУР МО України.

Він нагадав, що бійці ГУР, зокрема майстри бойових дронів, продовжують наполегливу боротьбу за волю України.

“Ми боремося за нашу незалежність, ідентичність, культуру і за наше майбутнє, спільне світле майбутнє для нас всіх, для того, щоб ми як нація були дуже сильними, витривалими і щоб ми жили на цій землі спокійно”, — заявив Вадим Скібіцький.

Дякуємо українцям за постійну підтримку воєнної розвідки України та усіх Сил безпеки та оборони держави!

Разом до перемоги! Слава Україні!

Джерело: gur.gov.ua

