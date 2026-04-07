Харкову повертають земельну ділянку на Комунальному проїзді

Харківська обласна прокуратура подала до суду позовну заяву в інтересах держави, вимагаючи визнати недійсним договір оренди та повернути земельну ділянку площею понад 0,4 га на проїзді Комунальному.

Вартість ділянки оцінюється у майже 26 млн гривень, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Встановлено, що земля була передана ТОВ у липні 2021 року для будівництва житлового будинку з торгово-розважальними та ринковими об’єктами. Однак передача відбулася з грубими порушеннями законодавства: всупереч вимогам Земельного кодексу України та Закону «Про оренду землі», а саме земельні торги не проводилися.

Додатковою підставою для позову стала площа нежитлової будівлі на ділянці. Її площа складає лише 8,96% від загальної території, а право власності товариства базується на акті приймання-передачі майна до статутного капіталу від лютого 2019 року. Раніше будівля була придбана фізичною особою у міської ради у травні 2018 року.

Супутникові знімки підтверджують: у 2012–2014 роках будівля зазнала значных пошкоджень, а станом на 2019 рік фактично була зруйнована — обвалився дах, залишилися лише окремі фрагменти стін.

Це свідчить, що земельна ділянка була отримана не для обслуговування напівзруйнованої будівлі, а з метою обходу законної процедури.

Через виявлені порушення прокуратура звернулася до суду. Господарський суд Харківської області вже відкрив провадження у справі.

Агентство Телевидения Новости