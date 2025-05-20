Харківські дрони для фронту: 60 нових «пташок» отримав батальйон CODE 9.2

Бійці 92-ї окремої штурмової бригади імені Івана Сірка отримали нову партію безпілотників. Серед них – «Вампіри» з тепловізорами та розвідувальні Mavic 3E.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У межах програми «Харківські крила» на фронт було передано чергову партію дронів – 60 ударних безпілотників для 475 Окремого Штурмового Батальйону CODE 9.2 легендарної 92-ї ОШБр імені кошового отамана Івана Сірка.

Підрозділ CODE 9.2, створений добровольцями у Харкові на початку повномасштабного вторгнення, за три роки виріс із розвідувального взводу до окремого штурмового батальйону з потужною ударною ротою БпЛА.

Завдяки високій ефективності підрозділ знищив понад 1400 одиниць ворожої техніки й 1800 окупантів лише за 2024 рік. CODE 9.2 став першим у ЗСУ, де створили експериментальний Взвод Ударних БпЛА. І відіграв ключову роль у боях на Харківщині, Донеччині, Луганщині та під час Курської операції.

Вже сьогодні воїни використовуватимуть нові дрони на найгарячіших точках зони бойових дій.

30 дронів «Вампір»

Ефективні вдень і вночі, бо оснащені тепловізорами, несуть і скидають різні види снарядів, вражають навіть бронетехніку – ці безпілотники вітчизняного виробництва вже показали себе в боях проти окупантів.

30 дронів Mavic 3Е

Перевірені нашими захисниками «пташки», які стали незамінними на фронті. Ці дрони оснащені потужною системою камер, лазерним далекоміром та інфрачервоною оптикою, що гарантує чітку передачу зображення та точний аналіз об’єктів у будь-яких умовах.

Агентство Телевидения Новости