FPV-дрони-перехоплювачі — українська відповідь на загрози з неба

Вони швидкі, маневрені та точні

Передаючи відео в реальному часі, ці "мисливці" виявляють, переслідують і знищують ворожі розвідувальні та ударні БпЛА ще до того, як ті встигають завдати шкоди. Усе — завдяки вмінню та злагодженій роботі пілотів.

Про роботу екіпажу FPV-перехоплювачів радіотехнічної бригади імені Богдана Хмельницького Повітряне командування "Південь" — дивіться у відео

Джерело: https://www.facebook.com/kpszsu

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