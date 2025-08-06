Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:35
Просмотров: 25

FPV-дрони-перехоплювачі — українська відповідь на загрози з неба

FPV-дрони-перехоплювачі — українська відповідь на загрози з неба

Вони швидкі, маневрені та точні

Передаючи відео в реальному часі, ці "мисливці" виявляють, переслідують і знищують ворожі розвідувальні та ударні БпЛА ще до того, як ті встигають завдати шкоди. Усе — завдяки вмінню та злагодженій роботі пілотів.

Про роботу екіпажу FPV-перехоплювачів радіотехнічної бригади імені Богдана Хмельницького Повітряне командування "Південь" — дивіться у відео

Джерело: https://www.facebook.com/kpszsu

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Окупанти імітують туристичний сезон на ТОТ
Сегодня 08:39    10
Пакистан заперечив участь своїх громадян у війні проти України
Сегодня 08:29    25
Сьогодні, 6 серпня, ми вшановуємо Всесвітній день боротьби за заборону ядерної зброї
Сегодня 08:24    37
Відшкодовано понад 5,5 млн грн несплачених податків - БЕБ
Сегодня 08:20    37
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 06 серпня 2025 року від ДСНС
Сегодня 08:14    51
Оперативна інформація станом на 08:00 06.08.2025 щодо російського вторгнення
Сегодня 08:09    70
Трамп: путін перестане вбивати, якщо ціна на нафту впаде ще на $10
Сегодня 07:51    84
Держдеп США схвалив ще два збройові контакти з Україною.
Сегодня 07:47    64
6 серпня 1914 року у Львові було створено легіон Українських січових стрільців
Сегодня 07:42    67
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 6.08.25 орієнтовно
Сегодня 07:36    73
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 