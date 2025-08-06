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FPV-дрони-перехоплювачі — українська відповідь на загрози з неба
Вони швидкі, маневрені та точні
Передаючи відео в реальному часі, ці "мисливці" виявляють, переслідують і знищують ворожі розвідувальні та ударні БпЛА ще до того, як ті встигають завдати шкоди. Усе — завдяки вмінню та злагодженій роботі пілотів.
Про роботу екіпажу FPV-перехоплювачів радіотехнічної бригади імені Богдана Хмельницького Повітряне командування "Південь" — дивіться у відео
Джерело: https://www.facebook.com/kpszsu