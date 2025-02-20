Харківська облрада підтримала звернення про підтримку Володимира Зеленського

Сьогодні депутати Харківської обласної ради 76 голосами ухвалили звернення, в якому висловили підтримку Президенту України Володимиру Зеленському та його позиції щодо неприпустимості проведення перемовин про Україну без української сторони.

Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов..

Звернення підкреслює важливість єдності українського народу, боротьби за незалежність та територіальну цілісність нашої держави, а також засуджує маніпуляції та інформаційні атаки з боку агресора.

«Нічого про Україну без України!» — ці слова стали основним меседжем звернення.

«Тільки народ України має право вирішувати своє майбутнє, а всі спроби зовнішнього впливу не зламають наш дух», – зазначив Синєгубов.

Агентство Телевидения Новости