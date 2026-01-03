"Хартія" отримує ШІ-дрони Bumblebee

Бійці 13-ї бригади НГУ "Хартія" використовують у війні проти росіян новітні БПЛА Bumblebee – керовані алгоритмами ШІ. Його військовим постачає підприємство одного з найбагатших людей світу

Про це йдеться в матеріалі New York Times.

У двох технічних звітах розвідки зазначено, що поява дронів Bumblebee викликала занепокоєння в російських військових колах.

"Під тиском повномасштабної війни Україна стала полігоном з миттєвим зворотним зв’язком, де виробники, урядові структури, інвестори, фронтові підрозділи, інженери й програмісти — з України та Заходу — співпрацюють, аби пришвидшити автоматизацію елементів "ланцюга ураження" (kill chain). Дрони з автономними можливостями часто працюють на доступному "залізі" на кшталт мікрокомп’ютерів Raspberry Pi із власним програмним забезпеченням, що натреновано на великих масивах даних", – пишуть журналісти.

Серед функцій таких безпілотників, які є частково автономними, – безпілотний зліт, зависання, геолокація, навігація до району атаки, розпізнавання, супровід і переслідування цілі до термінального ураження.

Хто постачає такі БПЛА та скільки вильотів вони здійснили

Bumblebee військовим "Хартії" постачає таємне підприємство під керівництвом колишнього генерального директора Google та одного з найбагатших людей світу Еріка Шмідта.

За інформацією одного з постачальників, до весни 2025 року дрони Bumblebee здійснили понад тисячу бойових вильотів проти російських цілей, а самі пілоти стверджують, що згодом рахунок пішов на тисячі.

"Правою рукою він (український пілот з позивним "Липа) перемикає тумблер, вивільняючи дрон з-під керування людини. Bumblebee, керований алгоритмами ШІ, пікірує без подальших зовнішніх команд. Під час зниження зв’язок із "Липою" та "Бобром" зникає. Втім, це вже не має значення: апарат продовжує атаку автономно. Сенсори й програмне забезпечення утримують фокус на будівлі та самі коригують курс і швидкість.

Інший дрон знімає результат: Bumblebee врізається у зовнішню стіну й вибухає. Чи є втрати в росіян — невідомо. Проте напівавтономний безпілотник поцілив туди, де дрони з ручним керуванням промахувалися, і зробив позицію непридатною для подальшої роботи", – розповідає NYТ.

За словами техніків, що працюють зі зброєю, яку вдосконалює ШІ, – та зазвичай є крихкою, з обмеженим функціоналом та менш точною за зброю, якою керує людина.

Капітан, відповідальний за інтеграцію нових технологій у 13-тій бригаді НГУ "Хартія", підкреслив: автономна зброя зі стійкою витривалістю, високою гнучкістю та здатністю розпізнавати, ідентифікувати, ранжувати та переслідувати різні категорії цілей незалежно від дій людини, наразі не з'явилася, й, каже капітан, вимагатиме "водоспаду грошей", а також багато уяви та часу.

"Як запобіжний захід від зброї на базі ШІ, гуманітарні фахівці та багато технологів давно виступають за те, щоб "люди були в курсі подій": це означає запобігання самостійному прийняттю рішень щодо вбивства зброєю. Згідно з цим підходом, навчена людина має оцінювати та схвалювати всі цілі, як це робили "Липа" та "Бобер", а в ідеалі — мати можливість перервати окремий удар та налаштувати автоматичний вимикач, щоб вимкнути всю систему. Стверджується, що сильні обмеження необхідні для підзвітності, дотримання законів збройного конфлікту, легітимності воєнних дій і, зрештою, для безпеки людей", – резюмують у матеріалі.

