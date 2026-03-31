Хиткий баланс: армія держави-агресора щомісячно рекрутує та втрачає близько 30-40 тисяч військовослужбовців

Зараз не спостерігається підготовки до повноцінної загальної мобілізації в росії, оскільки окупаційна армія поповнюється коштом контрактників-добровольців, які розраховують на фінансові стимули.

Про це у коментарі для “Радіо Свобода” (https://www.radiosvoboda.org/a/news-mobilizatsiya-rosiya-viyna-chernyak-hur/33713807.html) розповів представник ГУР МО України Андрій Черняк.

російська влада активно стимулює підписання контрактів фінансовими виплатами, які відрізняються залежно від регіону. У деяких випадках місцева влада навіть конкурує між собою.

“Губернатори якихось певних регіонів, один перед одним хваляться, хто може заплатити більше, хто може дати більше призовнику”, – пояснив представник ГУР МО України.

Водночас за оцінками української розвідки, щомісячні втрати армії рф становлять приблизно 30-40 тисяч осіб — на рівні з кількістю новобранців.

● За його словами, такий баланс у найближчій перспективі дозволяє росії продовжувати агресію без необхідності оголошення загальної мобілізації. Разом з тим, за таких умов ворог не може розраховувати на здійснення стратегічних проривів на фронті.

Наразі воєнна розвідка не бачить передумов для зменшення мобілізаційного ресурсу рф у найближчій перспективі.

“Тобто сказати, що щось зміниться і мобілізаційний ресурс буде ставати меншим, чи люди будуть переставати йти до збройних сил, знаючи політику росії, знаючи психологію росіян, ми, на жаль, не можемо цього стверджувати. Тому що вони будуть створювати, влада буде створювати такі умови, щоб людям все одно не залишалося нічого, крім як піти і підписати контракт”, – підсумував Андрій Черняк.

▶ ️ГУР МО України нагадує: у цій війні на московитів чекає смерть — або від української зброї, або від рук власних “товаришів”.

