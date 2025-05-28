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Холодна зустріч на ПА НАТО

Холодна зустріч на ПА НАТО

З таким за останні три роки я стикнувся вперше: у нашої делегації відбулася зустріч з американською делегацією, яка була не такою теплою, як завжди. І це дуже контрастувало з абсолютною підтримкою від європейців, яку вони нам висловлювали в кулуарах, — голова Постійної делегації України в ПА НАТО, народний депутат, заступник голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв за підсумками сесії ПА НАТО в американському Дейтоні.

"Попри те, що про Україну було багато згадок та окремі доповіді, акценти цієї сессіі намагалися змістити з актуальних проблем триваючої війни в центрі Європи на історичні події 30-річноі давнини — підписання Дейтонських угод, якими завршилася війна в Боснії та Герцеговині.

Європейці, до речі, також дивувались розставленим акцентам цієї сесії ПА НАТО приймаючою стороною.

Спираючись на таку підтримку та абсолютну єдність європейців щодо питання України, вдалося прийняти дуже сильну фінальну декларацію по Україні.

Асамблея відкинула ультиматум путіна щодо відмови Україні у членстві та закликала уряди прискорити та поглибити співпрацю для наближення нашого вступу.

Також ПА НАТО звернулася до урядів своїх країн із закликом збільшити військову допомогу Україні, посилити санкції проти тінього флоту росії, її енергетичного, металургійного та банківського сектора, а також допомогти нашому ВПК із фінансуванням.

Нашій делегаці також вдалося протиснути важливий пункт із закликом запросити Україну до участі у Саміті НАТО у Гаазі та провести Раду Україна-НАТО на рівні голів держав та урядів.

Я особисто запитав генсека НАТО Марка Рютте, чи готовий він виконати цей пункт декларації, на що він відповів, що працюватиме над цим питанням з нашим керівництвом.

У підсумку все же можу назвати цю сесію дуже вдалою.

Європейці категорично за нас, з американцями будемо працювати".

Джерело: https://t.me/znua_live/203404

Новости портала «Весь Харьков»

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