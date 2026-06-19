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Хроніки дефіциту пального за 18 червня на росії

Хроніки дефіциту пального за 18 червня на росії

● Севастополь, окупований Крим

Окупаційна влада офіційно підтвердила подальші проблеми з постачанням пального. Станом на 18 червня вільний продаж бензину збережений лише на двох АЗС «ТЭС» на трасі «Таврида». На інших заправках мережі відпуск здійснюється за QR-кодами.

Дизельне паливо ДТ New Power обіцяють продавати без обмежень на всіх АЗС мережі. Зберігається ліміт до 20 літрів на автомобіль та заборона заправки в каністри.

● Саки, окупований Крим

У місті вільний продаж АІ-95 Ultra та дизельного пального доступний лише на двох АЗС ATAN. Запасів вистачає орієнтовно на 100-150 автомобілів на кожній точці.

Діє обмеження до 20 літрів, відпуск у каністри заборонений. Для контролю ситуації на заправках організовано чергування представників окупаційної адміністрації.

● Судак, окупований Крим

Вільний продаж бензину та дизельного пального зосереджений лише на трьох АЗС міста. Запаси АІ-92, АІ-95 та дизеля вимірюються кількома тоннами, відпуск здійснюється виключно в бак автомобіля.

Ліміт залишається незмінним - до 20 літрів на транспортний засіб.

● Томськ, Томська область

Місцеві ЗМІ та сама мережа Elke Auto підтвердили перебої з постачанням бензину. На більшості АЗС компанії паливо відсутнє, водії фіксують порожні табло та закриті колонки.

Станом на 17 червня бензин залишався лише на трьох заправках мережі.

● Рязанська область

Регіональне Мінекономрозвитку офіційно визнало локальні обмеження продажу бензину на частині АЗС. Причиною названо «високий сезонний попит» через початок відпускного періоду.

При цьому влада традиційно закликає населення не створювати ажіотаж та не купувати пальне про запас.

Формально про дефіцит не йдеться. Практично - регіональна влада вже змушена визнавати обмеження продажу бензину на окремих АЗС.

Тенденція з розширенням географії проблем із паливом у рф та окупованому Криму зберігається. Обмеження, ліміти та продаж «для обраних» поступово стають новою нормою.

Джерело: https://t.me/andriyshTime/60810

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