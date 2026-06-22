Хроніки ночі. Атака добрих БПЛА
❌Бердянськ. Ураження в районі залізниці.
❌Крим. Попердньо уражено Таврійську ТЕЦ
❌Геніченськ. Попредньо уражено підстанцію в північно-західній частині від міста. Сигнатури пожеж FIRMS підтверджують факт пожежі
❌Приазовське. Ураження по Сухопутному коридору до виникнення велкої пожежі.
Також фіксувалась активна робота ППО у Боброві, Воронезька область.
❗ Після двогодинної паузи основний потік атак змістився на Московський регіон:
02:03 - Калуга, Калузька область.
02:54 - Одинцовський міський округ, Московська область.
03:00, 03:04 - Зеленоград.
03:12 - Істра, Солнечногорськ та Зеленоград.
03:22 - Алексин, Тульська область.
03:23 - Солнечногорськ.
03:29 - Істра та Солнечногорськ.
03:38 - Істра та Одинцовський міський округ.
03:41 - Істра та Зеленоград.
03:47 - Одинцовський міський округ.
04:10 - Зеленоград.
❗ Атака на Москву триває. На ранок росіяни відзвітували про 301 "збитих" дронів з них - 59 над Москвою
Джерело: https://t.me/andriyshTime/61104