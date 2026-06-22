Хроніки ночі. Атака добрих БПЛА

❌Бердянськ. Ураження в районі залізниці.

❌Крим. Попердньо уражено Таврійську ТЕЦ

❌Геніченськ. Попредньо уражено підстанцію в північно-західній частині від міста. Сигнатури пожеж FIRMS підтверджують факт пожежі

❌Приазовське. Ураження по Сухопутному коридору до виникнення велкої пожежі.

Також фіксувалась активна робота ППО у Боброві, Воронезька область.

❗ Після двогодинної паузи основний потік атак змістився на Московський регіон:

02:03 - Калуга, Калузька область.

02:54 - Одинцовський міський округ, Московська область.

03:00, 03:04 - Зеленоград.

03:12 - Істра, Солнечногорськ та Зеленоград.

03:22 - Алексин, Тульська область.

03:23 - Солнечногорськ.

03:29 - Істра та Солнечногорськ.

03:38 - Істра та Одинцовський міський округ.

03:41 - Істра та Зеленоград.

03:47 - Одинцовський міський округ.

04:10 - Зеленоград.

❗ Атака на Москву триває. На ранок росіяни відзвітували про 301 "збитих" дронів з них - 59 над Москвою

Джерело: https://t.me/andriyshTime/61104

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