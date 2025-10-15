Хто з мешканців Харкова може отримати грошову допомогу на опалення твердим пічним паливом

Мешканці Харкова можуть отримати грошову допомогу на опалення твердим пічним побутовим паливом.

Про це повідомляє міськрада.

Як розказали в Департаменті соціальної політики, для цього необхідно звернутися з заявою до управлінь соціального захисту населення до 24 жовтня 2025 року. Адреси управлінь – за посиланням.

Міжнародні організації, які надаватимуть допомогу на придбання твердого пічного палива, аналізують звернення та виплачують кошти в порядку пріоритетності за належність членів домогосподарств, які належать до вразливих категорій.

Серед них:

одержувачі житлової субсидії чи пільги на придбання твердого пічного побутового палива;одинокі непрацездатні особи пенсійного віку;одинока мати (одинокий батько), що не перебуває у шлюбі, або мати (батько) у разі смерті одного з батьків, які отримують допомогу одиноким матерям (батькам);особи, які отримують допомогу при народженні дитини;багатодітні сімʼї;особи з інвалідністю (разом з членами їхніх сімей) та сім’ї, у складі яких є дитина/діти з інвалідністю;сім’ї, які складаються з внутрішньо переміщених осіб;дитячі будинки сімейного типу, до яких влаштована на виховання хоча б одна дитина з-поміж дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, або осіб з їх числа, або дітей, які залишилися без батьківського піклування;прийомні сім’ї, до яких влаштована на виховання хоча б одна дитина з-поміж дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, або осіб з їх числа, або дітей, які залишилися без батьківського піклування.

