Хтонь наступає: Політичний підйом антиваксівського руху

FT випустила величезний розбір про те, як антивакцинальний рух, який донедавна вважався маргінальним, набирає політичної ваги. Вибрав ключові цитати з цього тексту. (https://www.ft.com/content/d4199db2-01c1-4260-ac60-0f547a6a2fbe)

На прикладі призначення Кеннеді-молодшого в США та успіхів AfD в Німеччині видно, як скептицизм щодо вакцинації стає частиною ширшої антиістеблішментної політики. Антивакцинальний рух дедалі частіше стає фактором, що приваблює виборців, розчарованих у традиційних партіях та офіційних інститутах. Особливо після пандемії COVID-19, коли значна частина населення зазнала впливу конспірологічних теорій та стикнулась із обмеженнями.

Через політизацію питання переконувати людей робити щеплення стає складніше. Бо багато хто починає асоціювати це питання зі своєю політичною ідентичністю. До того ж, соціальні мережі. В них офіційним установам складніше достукатись до аудиторії з доказовими даними. При цьому у соціальних мережах активно поширюються фейкові новини та дезінформація про вакцини й наслідки від щеплень.

Так антивакцинальні ідеї приєднуються до ширшого пакету недовіри до влади, медичної спільноти та інших суспільних інституцій.

Кеннеді і США. У процесі затвердження на посаді міністра охорони здоров’я Кеннеді обіцяв впливовим сенаторам-республіканцям не змінювати чинний національний графік вакцинації. Однак він збрехав - одразу після затвердження анонсував створення комісії, яка, серед іншого, має розглянути й «проблемні» аспекти дитячої імунізації (фактично мова йде про скасуванян графіків вакцинації, - ред). Кеннеді раніше поширював конспірологічні ідеї про вплив COVID-вакцини.

Спостерігачі побоюються, що його призначення може спричинити подальше падіння рівня вакцинації в США, що вже зафіксовано у деяких штатах. Це може поставити під загрозу колективний імунітет і призвести до повернення захворювань, які вдалося контролювати роками (кір, коклюш тощо).

Німеччина. Поряд із антиімміграційною та проросійською позицією, AfD активно пропагувала відмову від обов’язкових вакцинацій. AfD стала “рупором” протестів проти локдаунів, карантину і щеплень. Завдяки цьому партія змогла залучити нових прихильників із різних сфер: від “містиків” і представників «природних» практик до людей, що просто не довіряють системі охорони здоров’я. Зростання рейтингу партії свідчить про зростаючу популярність скептицизму до вакцинації. Як наслідок, у деяких регіонах Німеччини вже фіксують зниження рівня щеплень.

Румунія. Келін Георґеску теж відомий антивакцинальною пропагандою. Він стверджував, що COVID-19 “не існує”, а вакцини – це частина плану з контролю за населенням. Його повідомлення поєднують націоналістичну і релігійну риторику.

Британія. Партія Reform UK (колишня Brexit Party) критикувала урядові заходи та пропонувала публічне розслідування щодо «шкоди від вакцин і надмірної смертності». Ці заяви викликають інтерес серед тих, хто скептично ставиться до вакцин.

Якими будуть наслідки?

Ключове - повернення забутих хвороб. Багаторічна робота з викорінення інфекцій може бути зведена нанівець. У деяких штатах США рівень щеплень від кору упав нижче 90%, тоді як для ефективного колективного імунітету потрібні показники 95+%.

Це вже призвело до випадків кору, а також до повернення коклюшу, поліомієліту та інших інфекцій. (Так, тут Україна трохи “випередила” США, але скоро вже “поступатиметься” у цій сумнівній гонитві ідіотії, - ред.) Якщо зниження вакцинації триватиме, кількість госпіталізацій і смертей від хвороб, що можуть запобігатися вакцинами, зростатиме.

Друге - соціальні конфлікти. У разі повторних пандемій державам доведеться вводити обов’язкове щеплення або карантини. Це може призвести до ще більшої поляризації суспільства, адже напруга між прибічниками й противниками вакцинації вже сьогодні висока.

Однак політики усе частіше використовують антивакцинальні лозунги у програмах, створюючи додаткові ризики для здоров’я людства і соціальної стабільності.

Джерело: t.me/yb_ua

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