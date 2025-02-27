Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:01
Просмотров: 129

Хтонь наступає: Політичний підйом антиваксівського руху

Хтонь наступає: Політичний підйом антиваксівського руху

FT випустила величезний розбір про те, як антивакцинальний рух, який донедавна вважався маргінальним, набирає політичної ваги. Вибрав ключові цитати з цього тексту. (https://www.ft.com/content/d4199db2-01c1-4260-ac60-0f547a6a2fbe)

На прикладі призначення Кеннеді-молодшого в США та успіхів AfD в Німеччині видно, як скептицизм щодо вакцинації стає частиною ширшої антиістеблішментної політики. Антивакцинальний рух дедалі частіше стає фактором, що приваблює виборців, розчарованих у традиційних партіях та офіційних інститутах. Особливо після пандемії COVID-19, коли значна частина населення зазнала впливу конспірологічних теорій та стикнулась із обмеженнями.

Через політизацію питання переконувати людей робити щеплення стає складніше. Бо багато хто починає асоціювати це питання зі своєю політичною ідентичністю. До того ж, соціальні мережі. В них офіційним установам складніше достукатись до аудиторії з доказовими даними. При цьому у соціальних мережах активно поширюються фейкові новини та дезінформація про вакцини й наслідки від щеплень.

Так антивакцинальні ідеї приєднуються до ширшого пакету недовіри до влади, медичної спільноти та інших суспільних інституцій.

Кеннеді і США. У процесі затвердження на посаді міністра охорони здоров’я Кеннеді обіцяв впливовим сенаторам-республіканцям не змінювати чинний національний графік вакцинації. Однак він збрехав - одразу після затвердження анонсував створення комісії, яка, серед іншого, має розглянути й «проблемні» аспекти дитячої імунізації (фактично мова йде про скасуванян графіків вакцинації, - ред). Кеннеді раніше поширював конспірологічні ідеї про вплив COVID-вакцини.

Спостерігачі побоюються, що його призначення може спричинити подальше падіння рівня вакцинації в США, що вже зафіксовано у деяких штатах. Це може поставити під загрозу колективний імунітет і призвести до повернення захворювань, які вдалося контролювати роками (кір, коклюш тощо).

Німеччина. Поряд із антиімміграційною та проросійською позицією, AfD активно пропагувала відмову від обов’язкових вакцинацій. AfD стала “рупором” протестів проти локдаунів, карантину і щеплень. Завдяки цьому партія змогла залучити нових прихильників із різних сфер: від “містиків” і представників «природних» практик до людей, що просто не довіряють системі охорони здоров’я. Зростання рейтингу партії свідчить про зростаючу популярність скептицизму до вакцинації. Як наслідок, у деяких регіонах Німеччини вже фіксують зниження рівня щеплень.

Румунія. Келін Георґеску теж відомий антивакцинальною пропагандою. Він стверджував, що COVID-19 “не існує”, а вакцини – це частина плану з контролю за населенням. Його повідомлення поєднують націоналістичну і релігійну риторику.

Британія. Партія Reform UK (колишня Brexit Party) критикувала урядові заходи та пропонувала публічне розслідування щодо «шкоди від вакцин і надмірної смертності». Ці заяви викликають інтерес серед тих, хто скептично ставиться до вакцин.

Якими будуть наслідки?

Ключове - повернення забутих хвороб. Багаторічна робота з викорінення інфекцій може бути зведена нанівець. У деяких штатах США рівень щеплень від кору упав нижче 90%, тоді як для ефективного колективного імунітету потрібні показники 95+%.

Це вже призвело до випадків кору, а також до повернення коклюшу, поліомієліту та інших інфекцій. (Так, тут Україна трохи “випередила” США, але скоро вже “поступатиметься” у цій сумнівній гонитві ідіотії, - ред.) Якщо зниження вакцинації триватиме, кількість госпіталізацій і смертей від хвороб, що можуть запобігатися вакцинами, зростатиме.

Друге - соціальні конфлікти. У разі повторних пандемій державам доведеться вводити обов’язкове щеплення або карантини. Це може призвести до ще більшої поляризації суспільства, адже напруга між прибічниками й противниками вакцинації вже сьогодні висока.

Однак політики усе частіше використовують антивакцинальні лозунги у програмах, створюючи додаткові ризики для здоров’я людства і соціальної стабільності.

Джерело: t.me/yb_ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Трамп оголосив про "золоті картки" для переїзду до США
Сегодня 09:14    127
США можуть знову відкрити фінансування економічної та безпекової допомоги
Сегодня 09:03    117
Зустріч між верховним представником ЄС із закордонних справ і безпекової політики Каєю Каллас і держсекретарем США Марко Рубіо раптово скасували — Associated Press
Сегодня 08:27    100
Спорт "внєпалитики" казали вони
Сегодня 08:03    98
У Трампа хочуть виключити Канаду з елітного розвідувального альянсу Five Eyes, — FT
Сегодня 07:55    83
Пропаганда рф відзначила перетворення «крилатої піхоти» на гарматне м’ясо
Сегодня 07:51    101
"Залишається два маяки": Гетманцев розповів, які вимоги МВФ Україна ще не виконала
Сегодня 07:46    110
Рубіо про переговори США та рф
Сегодня 07:41    161
Провокація від польського кандидата в президенти
Сегодня 07:38    106
Справжня дурість — називати українців «братами» росіян - МЗС
Сегодня 07:34    119
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 