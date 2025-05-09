Я бы не обольщался высказыванием Вэнса "Мы считаем, что россияне просят слишком много"

Если послушать контекст, он всё равно оправдывает россию, хоть и немного иносказательно и не так открыто, как раньше. Но всё равно это звучит мерзко.

В сухом остатке из тирады Вэнса получается следующее:

1. россияне просят слишком много, но это нормально, мы будем думать, как нам сузить пропасть между сторонами.

2. Им в любом случае придётся начать прямой диалог, без этого ничего не будет.

(То есть подталкивает Украину к переговорам без предмета, ведь россия не выдвигает ничего, кроме предложения о капитуляции).

3. Украинцы согласились на 30-дневное перемирие, но оно не в стратегических интересах россии.

(И пофиг, что мы так давили на Украину по этому поводу, что отрубили ей на неделю помощь и разведданные).

4. Давайте переступим через 30-дневное перемирие и подумаем о параметрах мирного соглашения.

(То есть у нас не получилось заставить путина прекратить огонь, поэтому давайте подумаем, что мы заранее можем ему сдать, чтобы его ублажить).

5. Нас раздражает, что обе стороны всё время жалуются друг на друга. Мы понимаем, что люди не начинают войны друг против друга без оплакивания истории и многих проблем, но давайте быть конструктивными.

(Украина не начинала эту войну. Вэнс продолжает жить в парадигме, что есть какое-то яблоко раздора, за которое воюют стороны. Нет никакого яблока раздора. Есть Украина, которая хочет жить, и есть россия, которая отказывает ей в праве на существование. Всё. Без этого фундаментального понимания никакого конструктива не может быть априори. Вэнсу - слушать Шапиро).

Полные цитаты.

● Я бы не сказал, что россияне не заинтересованы в том, чтобы достичь урегулирования. Я бы сказал, что прямо сейчас россияне просят определённый набор требований и уступок, чтобы завершить конфликт. Мы думаем, что они просят слишком много, окей?

● Что сказал президент [Трамп] - он уйдёт, если посчитает, что у него нет прогресса. И раз в 4-5 недель вы услышите от американских высокопоставленных лиц: вот неделя, когда нам нужно сделать ещё один шаг.

● И шаг, который мы хотели бы сделать прямо сейчас - мы бы хотели, чтобы россияне и украинцы в итоге согласились на какие-то базовые принципы, чтобы сесть за стол и поговорить друг с другом. Очевидно, что США рады участвовать в этих переговорах, но очень важно, чтобы они начали говорить друг с другом.

● Мы считаем невозможным модерировать это всё целиком без того, чтобы у них были переговоры между собой хоть в каком-то виде.

● Украинцы сказали, что согласились на 30-дневное прекращение огня, мы ценим это, но что сказали россияне - 30-дневное прекращения огня не в наших стратегических интересах. Так что мы пытаемся переступить через одержимость 30-дневным прекращением огня и перейти к тому, как бы выглядело долгосрочное соглашение.

● Наше раздражение обеими сторонами заключается в том, что они ненавидят друг друга так сильно, что если у вас будут часовые переговоры с любой из сторон, первые 30 минут будут посвящены жалобам на оплакивание истории - что было 4, 5, 10 лет назад.

● Я понимаю, что люди не начинают войны друг против друга без оплакивания и многих проблем. Но мы пытаемся играть конструктивную роль, насколько мы можем. Продолжение этой войны плохо для нас, для Европы, для россии и для Украины. Если холодные головы преобладают, мы сможем привести это к долгосрочному миру, экономически выгодному украинцам и россянам.

Повна версія

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- Вице-президент [Вэнс] сказал, что россия требует слишком много для завершения войны. С учётом этого, вы всё ещё уверены, что...

- Когда он это сказал?

- Сегодня утром.

- Да, может быть. Он может знать некоторые вещи, которые я... [могу не знать], потому что я занимался другими вещами... Но мы подходим к моменту, когда некоторые решения должны быть приняты. Я не рад этому. Я не рад этому.

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Ну... если следовать формальной логике, то "решения", о которых говорит Трамп, должны касаться россии, ведь вопрос задан о россии и Трамп соглашается с цитатой Вэнса, что россия требует слишком много. Тогда понятно, почему Трамп не рад - он долгое время не хотел ничего предпринимать против россии, но путин прям сам подталкивает.

Но не факт, что действия Трампа поддаются формальной логике. Поэтому хрен пойми, что он имел в виду.

Видео: Associated Press

Джерело: https://t.me/ToBeOr_Official/17795

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