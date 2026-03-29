Я не вірю і ніколи не вірив, що у московії можлива революція європейського типу: за свободу, за права, за вольності, за честь

Як було не раз у нас.

московський історичний досвід – це смута та кривавий кримінальний бунт, а також багата історія палацових переворотів.

Царів і генсеків душили шарфами, їм розбивали голови табакерками, їх розстрілювали у підвалах, їх лишали кілька діб конати у калюжі власних нечистот.

Коли сьогодні черговий зет-воєнкор чи ще вчора абсолютно лояльний кремлю пропагандист останніми словами поносить путіна – він висловлює загальну думку цього середовища. Середовища вчорашніх лоялістів.

Вони зневажають і ненавидять царя, вважають його винуватцем жалюгідного провалу, слабаком, дурнем і мудаком. І це почуття зневаги настільки сильне, що стає сильнішим за страх. Це важливий етап на шляху до табакерки.

Незадоволення, тихий ропот і навіть ненависть хоч всього насєлєнія, від зеків до олігархів – це ніщо. Загальна зневага і відчуття того, що цар слабак і дурень – це зовсім інше. Це вже грунт для лютого 1917 року.

Але все ж не варто чекати швидкого падіння Путніа. І не варто сподіватися, що йому на зміну прийдуть «хорошиє русскіє». Скоріш за все прийдуть абсолютні відморозки з вайбом прігожинщини. До речі, як тут про цю саму прігожинщину не згадати, це пролог-фальшстарт того самого процесу, який ми бачимо зараз.

Але смута в московії – це завжди наш шанс.

Смута буде.

(с) Андрій Іллєнко

Джерело: facebook.com/antivsepropalshik.vybrane

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 