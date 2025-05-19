Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:18
Просмотров: 83

Як Франція готувалася до інформаційних атак перед Олімпіадою — і що з цього корисного Україні?

Як Франція готувалася до інформаційних атак перед Олімпіадою — і що з цього корисного Україні?

Тимчасово повірений у справах Посольства Франції Себастьєн Сюрен поділився досвідом протидії FIMI та порадами, як зміцнити інформаційну стійкість держави.

«Ми ідентифікували спонсоровані кампанії, які були направлені проти нас (Франції - Ред.) та Олімпійських ігор. Ми відстежували все - від скуфінгу до якихось анекдотичних моментів. За час Олімпіади ми відстежили 43 різних інформаційних кампанії і донесли цю інформацію до громадськості», — розповів Тимчасово повірений Cюрен про роботу французької Державної агенції, яка відповідає за цифровий моніторинг.

«І ми будемо раді поділитися цими напрацюваннями та досвідом з Україною», — додав він.

Подробиці — у відео

Джерело: https://t.me/spravdi/46727

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Як росіяни розпалюють ненависть до кримських татар
Сегодня 08:55    115
Топ-5 фейків, спростованих минулого тижня
Сегодня 07:12    72
Тактика залякування — росія планує “навчально-бойовий” запуск міжконтинентальної балістичної ракети
18.05.2025 17:43    127
Экзамен по истории провалили сами русские
18.05.2025 10:11    195
5 мільйонів рублів — за серіал про "визволення"
17.05.2025 10:19    132
москва вже мала мир
17.05.2025 06:58    212
Війна як сакральна місія та «нелегітимний» Зеленський: тренди російської пропаганди
16.05.2025 10:41    152
Замість мистецтва — мотлох із кремля
16.05.2025 10:16    155
россия пытается дестабилизировать украино-венгерскую границу
16.05.2025 09:03    126
Штучний інтелект Ілона Маска зійшов з розуму й розповідає всім про "геноцид білої раси"
16.05.2025 07:54    145
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 