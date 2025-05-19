Як Франція готувалася до інформаційних атак перед Олімпіадою — і що з цього корисного Україні?

Тимчасово повірений у справах Посольства Франції Себастьєн Сюрен поділився досвідом протидії FIMI та порадами, як зміцнити інформаційну стійкість держави.

«Ми ідентифікували спонсоровані кампанії, які були направлені проти нас (Франції - Ред.) та Олімпійських ігор. Ми відстежували все - від скуфінгу до якихось анекдотичних моментів. За час Олімпіади ми відстежили 43 різних інформаційних кампанії і донесли цю інформацію до громадськості», — розповів Тимчасово повірений Cюрен про роботу французької Державної агенції, яка відповідає за цифровий моніторинг.

«І ми будемо раді поділитися цими напрацюваннями та досвідом з Україною», — додав він.

Подробиці — у відео

Джерело: https://t.me/spravdi/46727

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