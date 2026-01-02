Які основні зміни для українців з 1 січня 2026 року?
Зібрали ключове:
▪️ Зростають прожитковий мінімум і мінімальна зарплата (до 8 647 грн).
▪️ Для бронювання від мобілізації зарплата має бути не менше 21 617 грн.
▪️ Підвищується єдиний податок для ФОПів 1–2 груп.
▪️ В університетах запровадять «нульовий курс» перед вступом.
▪️ Для студентів-медиків і фармацевтів — обовʼязкова військова підготовка.
▪️ Матері, які народять після 1 січня, отримають 50 тис. грн допомоги.
▪️ Стартує безкоштовний медичний чекап 40+.
▪️ Частині чоловіків 23–60 років дозволять тимчасовий виїзд за кордон (медіа та стратегічні комунікації).
Джерело: https://t.me/vekha/127253