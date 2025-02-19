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Як отримати компенсацію на нове житло за програмою «єВідновлення»

Як отримати компенсацію на нове житло за програмою «єВідновлення»

90 тисяч родин відновили або придбали житло: Шмигаль

Переселенці, які втратили свої домівки через війну, опинилися у складних життєвих обставинах, можуть швидше отримати компенсацію на нове житло за програмою «єВідновлення».

Для цього Уряд спрямував 15 млрд грн. Кошти можна отримати, якщо ви ще не скористалися програмою. Першочергово компенсація надається ВПО, чиє житло було єдиним і знищене на підконтрольній Україні території або в зоні бойових дій.

Якщо у вас є статус переселенця, але немає житлового сертифіката, потрібно зареєструвати зруйноване житло через портал або застосунок «Дія», подати заяву на компенсацію та дочекатися рішення комісії й отримання сертифіката.

▪️ Якщо сертифікат вже є, але кошти ще не заброньовано, подайте заявку на бронювання через «Дія» або ЦНАП. Протягом 5 робочих днів отримаєте підтвердження наявності коштів. У вас буде 30 днів, щоб завершити процес і придбати нове житло.

▪️ Якщо сертифікат вже отримано і кошти заброньовано, після підтвердження бронювання у вас є 30 днів для купівлі нового житла.

Харківська ОВА працює над тим, щоб переселенці якнайшвидше отримали знову мати помешкання та повернутися до нормального життя. Виконуємо План внутрішньої стійкості країни Президента Володимира Зеленського.

Джерело: t.me/synegubov

Новости портала «Весь Харьков»

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