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Як переглянути електронну трудову книжку

Як переглянути електронну трудову книжку

До 10 червня 2026 року в Україні триває перехідний період, протягом якого дозволено одночасне використання електронної та паперової трудової книжки. Це означає, що українці вже можуть переглядати свою трудову історію онлайн через портал Пенсійного фонду України.

Як знайти електронну трудову книжку на порталі ПФУ

Крок 1. Перейдіть на сайт Пенсійного фонду

Зайдіть на офіційний вебпортал ПФУ: portal.pfu.gov.ua

Крок 2. Авторизуйтеся в особистому кабінеті

Доступ можливий за допомогою одного з трьох способів:

● через Дія.Підпис (Дія ID);

● через Bank ID (наприклад, ПриватБанк, Монобанк, Ощадбанк тощо);

● за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

Найзручніший спосіб для більшості користувачів — авторизація через Bank ID.

Крок 3. Оберіть відповідний розділ у меню

Після входу до кабінету знайдіть один із пунктів:

● «Електронна трудова книжка»;

● або «Відомості про трудову діяльність».

Яку інформацію містить електронна трудова книжка

У цифровому форматі відображаються:

● записи про прийняття на роботу, переведення та звільнення, які вже внесені Пенсійним фондом;

● інформація про страховий стаж за всі роки;

● дані з ЄСВ — внески роботодавців до системи соціального страхування;

● скан-копії сторінок паперової трудової книжки (якщо вони були завантажені).

Чому деякі записи з паперової трудової можуть бути відсутні в електронній

Якщо частина вашої трудової історії не відображається в особистому кабінеті, це може означати, що:

● відповідні дані ще не подані роботодавцем;

● або скан-копії паперової трудової книжки не були завантажені до системи.

Що робити у разі неповної інформації про стаж в електронній трудовій книжці

Користувачі мають можливість самостійно подати скановані сторінки паперової трудової книжки через свій кабінет на порталі ПФУ — для цього потрібно перейти в розділ «Надати скан-копії». Також цю процедуру може здійснити роботодавець — через електронний кабінет підприємства.

За потреби Пенсійний фонд може провести перевірку і внести відповідні записи до електронної трудової книжки.

Джерело: thepage.ua

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