Як використати 280 мільярдів заморожених доларів на користь України?

ЄС вивчає більш агресивні способи використання заморожених активів російського центрального банку, щоб забезпечити фінансову та військову підтримку України на тлі ознак того, що США можуть скоротити власну допомогу — Bloomberg.

Агентство повідомляє, що чиновники ЄС обговорюють, як ці активи можуть бути використані під заставу для запланованої Міжнародної комісії з претензій, яка визначатиме розмір компенсації, що належить Україні. Активи можуть бути конфісковані, якщо москва відмовиться відшкодовувати збитки.

Вартість конфіскованих активів буде компенсована зобов'язаннями росії щодо відшкодування збитків у потенційній мирній угоді, зазначили співрозмовники, які говорили на умовах анонімності.

▶ ️ЄС, країни «Великої сімки» та Австралія заморозили близько 280 мільярдів доларів активів російського центрального банку у вигляді цінних паперів та готівки, в основному через бельгійський депозитарій Euroclear. Санкції, запроваджені проти відомих російських осіб, заморозили ще близько 58 мільярдів доларів активів, включаючи будинки, яхти і приватні літаки, згідно з оцінками Міністерства фінансів США.

Керівники економічних і фінансових служб ЄС Валдіс Домбровскіс і Марія Луїс Альбукерке заявили, що блок повинен вивчити всі можливі варіанти допомоги Україні, включаючи конфіскацію активів російського центрального банку.

Інший варіант, який обговорюється, передбачає, що ЄС уповноважить країни-члени конфіскувати суверенні активи, щоб компенсувати руйнування енергетичної інфраструктури України, за словами людей. Вони з'ясовують, чи буде рішення Міжнародного кримінального суду та жорстокість нападів виправдовувати такі дії згідно з кримінальним законодавством країн-членів ЄС.

Пропозиції щодо повного арешту активів були відхилені країнами-членами, включаючи Німеччину і Францію, через правові та економічні наслідки, які можуть виникнути в результаті, а також через те, як це може вплинути на міжнародну роль євро.

▶ ️Дипломатична служба ЄС, а також деякі країни-члени розглядають питання про те, чи потрібні будуть судові рішення як юридична підстава для арешту заморожених активів, або ж достатньо буде підрахунку збитків. Європейський центральний банк також висловив занепокоєння щодо цієї ідеї.

Пропозиції ускладнюються тим, що G7 вже використала прибуток, отриманий від знерухомлених російських активів, для підтримки кредиту Україні в розмірі 50 мільярдів доларів.

Цього тижня Брюссель поінформував послів ЄС, що переговори про створення Міжнародної комісії з розгляду претензій розпочнуться 24 березня. Він додав, що нова організація буде обговорюватися під час зустрічі міністрів закордонних справ у понеділок.

Завданням нової комісії буде оцінка претензій на відшкодування збитків і визначення точної суми, яку необхідно виплатити.

Джерело: https://t.me/znua_live/190760

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