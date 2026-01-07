Як завжди з Трампом, важко визначити, наскільки серйозні його наміри щодо Гренландії

The Economist (https://www.economist.com/the-americas/2026/01/05/after-venezuela-donald-trump-points-a-finger-at-greenland)

Досі він наводив цілу суміш причин, чому прагне арктичної території: доступ до її природних ресурсів, забезпечення процвітання для гренландців, посилення національної безпеки Америки. Останні заяви мають виразний відтінок американської доктрини Монро, яка прагнула виключити іноземні держави з Західної півкулі.

Пряма анексія залишається малоймовірною. Але інтерес Трампа слід сприймати серйозно: він має намір посилити вплив Америки на арктичний острів і змінити його статус до завершення свого терміну. Стратегія адміністрації наразі виглядає дворівневою. По-перше, вона прагне підтримувати елементи в русі за незалежність Гренландії та поглиблювати розбіжності з Данією. По-друге, адміністрація намагається укласти певну угоду з островом, можливо, навіть без участі Данії.

Протягом останнього року американські посадовці розпалювали розбіжності між Гренландією та Данією. Під час візиту в березні 2025 року віцепрезидент Венс критикував Данію за те, що вона підвела гренландців. Потім він підтримав незалежність, заявивши, що Америка «вестиме перемовини з народом Гренландії безпосередньо». У грудні Трамп призначив Джеффа Лендрі, республіканського губернатора Луїзіани, спеціальним посланником до Гренландії. Цей крок означав, що Америка має намір трактувати Гренландію як щось окреме від Данії.

ЦРУ та Агентство національної безпеки також посилили стеження за рухом за незалежність Гренландії та отримали завдання виявляти місцевих жителів, симпатиків Америки. Данський уряд тричі минулого року викликав американських дипломатів через повідомлення про шпигунство та ведення прихованої кампанії впливу в Гренландії.

❗️ Водночас дедалі частіше лунають розмови про те, що адміністрація Трампа працює над угодою, яку можна запропонувати Гренландії.

Трамп неодноразово порівнював ситуацію з великою угодою у сфері нерухомості, яка принесе гренландцям величезні статки. Американські посадовці обговорювали можливість запропонувати острову так званий Договір про вільну асоціацію (COFA) — угоду, яку США історично укладали з невеликими тихоокеанськими державами. Такі договори дозволяють американським збройним силам вільно діяти на території підписантів, а як додатковий бонус — безмитну торгівлю.

Данці заперечують, адже Гренландія і без того приймає американську військову базу. За умовами договору з Данією немає явних обмежень на кількість військ, яку Америка може розмістити в Гренландії, хоча будь-яке значне збільшення чи зміна американської військової присутності потребуватиме згоди Данії. Американські посадовці, за повідомленнями, намагалися вести прямі перемовини з урядом Гренландії, але досі отримували відмову.

У будь-якому разі неодноразові заяви адміністрації щодо Гренландії — черговий доказ щирої ненависті Трампа до Європи. Хоча європейські лідери намагалися применшити загрозу, конфлікт набув сюрреалістичного характеру. Так 5 січня міністр закордонних справ Німеччини заявив, що Гренландія в будь-якому разі підпадає під гарантії безпеки статті 5 НАТО — цього разу проти американських зазіхань.

