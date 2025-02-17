Як Ізраїль обманув США і створив ядерну бомбу

Іран близький до створення власної ядерної зброї — втім, приховати підготовку до набуття статусу ядерної держави йому не вдається. На відміну від Ізраїлю — першої та поки єдиної близькосхідної держави, яка має ядерні боєзаряди власної розробки.

Фахівці вважають, що Іран близький до створення власної ядерної зброї. Втім приховати свою підготовку до набуття статусу ядерної держави Ірану не вдається. На відміну від Ізраїлю — першої та наразі єдиної близькосхідної держави, яка має ядерні боєзаряди власної розробки. Протягом 1960-х років Ізраїлю вдалося сконструювати бомбу практично в цілковитій таємниці, вводячи в оману уряд США щодо її цілей.

У січні 2025 року Архів національної безпеки Університету Джорджа Вашингтона опублікував звіти про ядерний проєкт Ізраїлю. Найважливіше з цих звітів проаналізувало видання Foreign Policy. ҐРУНТ зробив переклад цієї публікації.

Наприкінці 1950-х років перший лідер Ізраїлю Давид Бен-Гуріон створив ядерний комплекс у Дімоні — місті в пустелі Негев. Тоді лише три держави мали ядерну зброю — США, СРСР та Велика Британія. За десять років, перед початком Шестиденної війни у 1967 році, Ізраїль таємно розробив свої перші ядерні боєголовки.

Для Ізраїлю ядерний проєкт був можливістю забезпечити майбутнє нації — гарантувати, що геноцид євреїв не повториться «ніколи знову». Ізраїльські лідери сприймали цей план як «таємницю в таємниці».

Перша таємниця — французько-ізраїльська ядерна угода 1957 року, яка призвела до створення ядерного комплексу. Ще один секрет — шестиповерховий підземний переробний завод, який дозволяв таємно виробляти плутоній для зброї.

Коли США виявили проєкт Дімона наприкінці 1960 року, вони не знали про підземний завод. Здебільшого внутрішні обговорення зосередилися на цілях створення проєкту. У Вашингтоні були ті, хто припускав, що план Ізраїлю стосується виробництва зброї.

Уряд США не мав детальної інформації щодо французько-ізраїльської ядерної угоди. У звіті ЦРУ за 6 грудня 1960 року йдеться, що «Ізраїль бере участь у будівництві ядерного реакторного комплексу в Негеві поблизу Беер-Шеви». Та нещодавно розсекречений документ свідчить, що насправді посадовці США знали більше. Зокрема, у таємній частині звіту йшлося, що частиною проєкту є «завод із розділення плутонію».

У документі було вказано, що мета Дімона — не дослідження, а розробка зброї. Це був чи не єдиний звіт, який встановив, що цей проєкт включав два технологічні компоненти для створення ядерної зброї: реактор і установку для розділення плутонію.

Американська розвідка мала цю інформацію, але не діяла. Чому? Це залишається загадкою.

У 1961 році американські вчені відвідали Дімону. Тоді директор підприємства переконав їх, що головна мета заводу — «досвід у будівництві ядерної установки, яка підготувала б Ізраїль до ядерної енергетики в довгостроковій перспективі». Аби цей наратив був більш правдоподібний, Ізраїль вдався до кампанії обману. Щоразу перед прибуттям американської команди працівники протягом тижня маскували підземну сепараційну установку та інші компоненти, аби створити потрібну картинку реактора.

Загалом з 1961 по 1969 рік американські вчені вісім разів інспектували Дімону. Розсекречені звіти вказують, що до 1965 року Ізраїль завершив будівництво підземної сепараційної установки. Наступного року почалося виробництво збройового плутонію, а у 1967 році Ізраїль зібрав власні ядерні боєзаряди. Натомість інспектори звітували, що не виявили жодних дій, пов’язаних зі зброєю. Водночас американці попередили, що «протягом 12—18 місяців» Ізраїль може перетворити Дімону з дослідницького на збройовий проєкт.

У доповіді Державного департаменту розвідки та досліджень від 9 березня 1967 року йдеться, що Ізраїль планував завершити будівництво роздільного заводу у Дімоні і може зібрати ядерну зброю за шість-вісім тижнів. Проте американські інспектори далі вірили в офіційну версію ізраїльтян щодо мирного атому в Дімоні.

У 1967 році, під час кризи на Близькому Сході, Ізраїль розробив план щодо підриву ядерного пристрою у разі «найекстремальнішого сценарію». Для цього військові таємно зібрали два або три ядерні вибухові пристрої. Про це стало відомо лише у 2017 році, коли опублікували свідчення одного з працівників.

Попри всі ці факти, Ізраїль дотепер не визнав свого ядерного статусу. У 1969 році президент США Річард Ніксон та прем’єр-міністрка Ізраїль Голда Меїр уклали угоду, яка забезпечила Ізраїлю винятковий статус і дозволила ані підтверджувати, ані спростовувати, що держава має ядерну зброю.

За іронією долі, Іран може наслідувати стратегію Ізраїлю, наближаючись до створення ядерної зброї без випробувань. Розсекречені документи демонструють, як важливо вчасно і точно оцінювати дії будь-якої держави, яка може прагнути ядерного статусу.

Джерело: grnt.media

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