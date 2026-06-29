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Якщо "дух Анкориджа" навіть існував, то зараз він точно мертвий, — глава МЗС України Сибіга

Якщо дух Анкориджа навіть існував, то зараз він точно мертвий, — глава МЗС України Сибіга

(https://t.me/Ukraine_MFA/9399)

Заява лунає на тлі невдоволення у кремлі через те, що США не виконали «домовленостей», досягнутих під час саміту на Алясці минулого року.

Помічник путіна Ушаков заявив (https://www.reuters.com/world/europe/russia-says-us-hasnt-followed-through-trump-putin-understandings-2026-06-23/), що лише москва залишилася вірною «духу Анкориджа», а міністр закордонних справ рф лавров припустив, що та зустріч могла бути «хитрістю», щоб виграти час для переозброєння «київського режиму».

«Для росії урок Анкориджа полягає в тому, що будь-який мирний план, розроблений без участі України, приречений стати духом і розвіятися», — написав Сибіга.

▪️Напередодні Axios писали (https://www.axios.com/2026/06/27/ukraine-drone-strikes-russia-refineries), що під час саміту G7 Трамп заявив про готовність посилити тиск на росію та допустив відмову від «Анкориджських домовленостей» щодо виходу України із Донбасу. Водночас держсекретар Рубіо цього тижня сказав (https://x.com/i/broadcasts/1pJkOOLpzXwJj), що жодних домовленостей між Вашингтоном і москвою на Алясці не укладали — йшлося лише про пропозиції, які так і не стали угодою.

Джерело: https://t.me/gruntmedia/68160

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