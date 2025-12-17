Якщо путін відхилить мирну угоду, США готують нові санкції

США готують новий пакет санкцій проти російського енергетичного сектора, щоб посилити тиск, якщо російський диктатор володимир путін відхилить мирну угоду з Україною.

Як пише УНІАН, про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

«За словами осіб, обізнаних з питанням, США готують новий раунд санкцій щодо російського енергетичного сектора для посилення тиску на Москву на випадок, якщо росія відхилить мирну угоду з Україною», – йдеться у публікації.

Вказано, що зараз США вивчають варіанти на кшталт застосування заходів проти суден так званого «тіньового флоту» росії, що використовується для перевезення нафти, а також проти торгових компаній, які сприяють транзакціям.

Джерела зазначили, що заходи можуть оприлюднити вже цього тижня. Однак, як пояснили співрозмовники агентства, право вирішального голосу щодо санкцій залишається за президентом США Дональдом Трампом.

У американському Мінфіні цю інформацію коментувати не стали.

Видання зазначило, що вже запроваджені санкції проти рф поки що не змінили розрахунків путіна. Однак заходи, спрямовані проти московських нафтових гігантів і торгівлі, призвели до падіння цін на нафту до найнижчих рівнів, що сильно ускладнило ситуацію в російській економіці.

