Якщо ЄС розпадеться, США дуже швидко про це пошкодують

Трамп вважає, що він хоче Європу без ЄС, але він не повинен цього хотіти. Якщо блок розпадеться, будьте впевнені, американці дуже швидко про це пошкодують, переконаний старший науковий співробітник Американського інституту підприємництва у Вашингтоні Далібор Рохач, про що він пише на шпальтах Politico.

● "Будьте обережні з бажаннями, щоб вони не збулися", – йдеться у байці Езопа, нагадує експерт.

Він певен, що будь-який американець, який разом з адміністрацією президента США Дональда Трампа аплодує і закликає до розпаду ЄС, мотивуючи це тим, що ЄС є бюрократичним Молохом, винним у "знищенні цивілізації", повинен пам'ятати про це.

Не враховуючи очевидного протиріччя між нібито повагою руху MAGA до національного суверенітету та деспотичним способом, у який адміністрація дає європейцям поради щодо того, як організувати свій континент або за кого голосувати, антиєвропейська налаштованість, яка яскраво проявляється у Вашингтоні, страждає від глибшої проблеми.

А саме, Європа без ЄС зовсім не була б процвітаючим континентом "суверенних" національних держав. Насправді, відокремлений від європейського проєкту, континент був би схожий на Західні Балкани після розпаду колишньої Югославії: місце, де раптово відроджуються всі старі образи. І це було б особливо правдиво, якби уявний розпад ЄС відбувся з вини передбачуваних союзників руху НАТО – так званих "патріотичних" сил в європейській політиці.

Зрештою, довгостроковий політичний проєкт угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана полягає у відновленні "Великої Угорщини", яка існувала до укладення Тріанонського договору 1920 року, і це, очевидно, коштом безпосередніх сусідів його країни, таких як Румунія, Україна чи Сербія.

● "Є ймовірність, що сусідні націоналістичні лідери мають свої власні плани. Наприклад, президент Сербії Александар Вучич шанує Слободана Мілошевича – диктатора, який розпочав кровопролитні війни, щоб зберегти домінування Сербії на Балканах. Чи просто він віддасть Суботицю (або Сабадку, як її називають угорці) своєму колезі-силовику в Будапешті? А як щодо поглядів таких людей, як Діана Шошока, досить колоритна членкиня Європейського парламенту, яка хоче анексувати "історично румунські" території, такі як Північна Буковина, від України?" – говорить про незручні для багатьох моменти Далібор Рохач.

Головна причина, чому ці та багато інших форм історичного ревізіонізму тримаються в таємниці, пов'язана з досягненнями європейського проєкту, що включає такі речі, як вільне подорожування без паспорта та високий рівень прав меншин. Приберіть ЄС, і ціла низка раніше немислимих подій стане можливою – від воєн до "заморожених" конфліктів, таких як ті, що тривають між росією та Сербією в таких регіонах, як Придністров'я чи Косово.

Без сумніву, в такому випадку свої слова скажуть і більші гравці – наприклад, вже зміцніла росія, яку підбурює адміністрація Трампа в Україні і яка досить охоче демонструє марність Статті 5 НАТО; або навіть Німеччина під можливим керівництвом ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини", яку союзник Трампа Ілон Маск закликав залишити позаду історичну провину країни.

● "Що може піти не так, справді?", – іронічно запитує експерт.

Твердження, що ЄС є глухим кутом європейської цивілізації, свідчить про глибоке незнання історії континенту. Із часів падіння Римської імперії Європа завжди балансувала між культурною та політичною єдністю і різноманітністю, і низка громіздких квазіфедеральних інституцій є частиною цього балансу. ЄС аж ніяк не є відхиленням від норми, а продовжує традиції Священної Римської імперії, Ганзейського союзу чи Речі Посполитої.

● "Звичайно, можна стверджувати, що те, що відбувається в Європі, має бути проблемою Європи, а не Америки. Але це, в кращому разі, аргумент на користь відмови від участі, включаючи відмову США від захисту Європи – а не на користь поточних зусиль Маска і Вашингтона впливати на європейську політику", – зауважує Рохач.

Крім того, аргументи на користь відмови США від участі в конфлікті є слабкими та не враховують історичний контекст. Як у 1917, так і в 1941 році американці на власному досвіді переконалися, що, хоча вони й не зацікавлені в європейській війні, європейська війна цілком може зацікавити їх. У першому випадку загроза інтересам США походила від німецьких морських атак на американські судна, що прямували до Великої Британії та з неї. У другому випадку Німеччина оголосила відкриту війну після того, як її сміливий союзник Японія атакувала Перл-Харбор.

Післявоєнна політика США щодо Європи, яка завжди включала широку підтримку проекту регіональної економічної інтеграції, не була результатом наївності або "дурості" попередніх американських лідерів. Вона була спрямована на запобігання новій європейській війні. І ця політика мала приголомшливий успіх, збігшись не тільки з безпрецедентним періодом миру і процвітання в Європі, але й із піднесенням Америки як безперечної світової держави – частково завдяки трансатлантичним відносинам.

● "Культурні війни завжди захоплюючі, і на тлі агресивної антиєвропейської стратегії національної безпеки, яка проводиться адміністрацією Трампа проти ЄС, ця війна не є винятком. Але хоча зараз це все весело і цікаво, якщо ЄС розвалиться під тиском росії і США Трампа, будьте впевнені, американці дуже швидко про це пошкодують", – підсумовує Далібор Рохач.

Джерело: espreso.tv

