Японія передала майже €48 млн на програму відновлення України

Японія перерахувала близько 47,7 млн євро на відбудову України та погодила запуск нової фази Програми екстреного відновлення

Мінрозвитку провело зустріч із заступником Голови Місії Посольства Японії в Україні Масахіро Такеханою, до якої з боку Міністерства долучилася Перша заступниця Міністра Альона Шкрум та заступниця Міністра Марина Денисюк.

Ключовою новиною на зустрічі стало перерахування раніше анонсованих грантових коштів у розмірі 8,8 млрд японських єн, що становить близько 47,7 млн євро, в рамках Фази 4 Програми екстреного відновлення.

Ці кошти будуть спрямовані на підтримку гуманітарного розмінування, обслуговування енергетичної інфраструктури, відновлення систем водопостачання, покращення громадської інфраструктури регіонів підтримку проєктів громадського здоров’я та безпеки, надання освітніх послуг.

«Ми високо цінуємо незмінну підтримку Японії. Виділені 8,8 млрд єн — це реальний внесок у безпеку та базові умови життя українців. Спрямування цих коштів саме на розмінування, енергетику та водопостачання дозволить посилити стійкість громад. Вдячні Уряду Японії за розуміння наших пріоритетів та швидку реакцію на нагальні потреби відновлення», — наголосив Віце-прем’єр-міністр з відновлення — Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Також японська сторона повідомила, що Парламент Японії затвердив додатковий бюджет, який дозволить продовжити грантові проєкти Фазу 5 Програми екстреного відновлення та забезпечити технічну підтримку проєктів в Україні.

«Японія залишається одним із наших ключових стратегічних партнерів, і це рішення про нове фінансування – черговий тому доказ. Грантова допомога, яку ми отримуємо, дозволяє закривати критичні потреби там, де це найбільш необхідно: у прифронтових громадах», – зазначає Альона Шкрум.

Сторони також обговорили реалізацію спільних проєктів, діяльність платформи JUPITeR та поточний статус грантової допомоги від Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA). На зустрічі зокрема обговорили підготовку до Другої місії JUPITeR та відбір компаній, які відвідають Україну у березні наступного року.

«Для нас важливо, що співпраця з Японією через JICA трансформується у конкретну допомогу там, де вона найбільше потрібна. Важка техніка вже працює у прифронтових Сумах, Запоріжжі та Чернігові, забезпечуючи життєдіяльність міст. Запуск 5-ї фази проєкту грантової підтримки дозволить нам у наступному році сфокусуватися на проєктах забезпечення житлом ВПО, відновлення портової інфраструктури, забезпечення важкою будівельною технікою з можливістю дистанційного керування тощо», — стверджує Марина Денисюк.

Так, одним із пріоритетів для подальшої співпраці визначено відновлення житла. Японія створила спеціальну цільову групу з питань відновлення житла, до якої запрошуються приватні бізнеси, що працюють у цій сфері. У наступному році заплановано серію технічних консультацій для впровадження японських технологій у будівництво житла в Україні.

Окрім житлового будівництва, сторони обговорили потреби України у сферах транспортної логістики, енергоефективності та захисту критичної інфраструктури у межах Програми екстреного відновлення. Також окреслили плани щодо спільних культурних ініціатив у сфері меморіалізації.

Джерело: mindev.gov.ua

