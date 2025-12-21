Японія затверджує додатковий бюджет на $118 млрд, поєднуючи підтримку економіки та безпеки

Верхня палата парламенту Японії схвалила додатковий бюджет на 2025 фінансовий рік, що завершиться 31 березня 2026 року, обсягом 118 млрд дол. США. Уряд пояснює розширення видатків необхідністю водночас підтримати домогосподарства та профінансувати стратегічні економічні й безпекові пріоритети.

Ключовим джерелом покриття стануть запозичення: Токіо планує розмістити державні облігації на 75,6 млрд дол. США, доповнивши їх податковими надходженнями. Затверджені кошти формують фінансову основу ширшого антикризового пакета, який уряд оцінює у 137 млрд дол. США.

Найбільша частка витрат – близько 57,5 млрд дол. США – спрямована на стримування зростання витрат домогосподарств. Ще 41,4 млрд дол. США передбачено на стратегічні інвестиції, зокрема у штучний інтелект, суднобудування та напівпровідники. Податкові знижки становлять 17,5 млрд дол. США, видатки на безпеку та дипломатію – 11 млрд дол. США. Окремо закладено 4,5 млрд дол. США до резервного фонду реагування на надзвичайні ситуації та 5,8 млрд дол. США – до спеціальних рахунків.

Паралельно японські законодавці розпочали обговорення оборонного бюджету на 2026 фінансовий рік, який може перевищити 58,1 млрд дол. США і стати рекордним. Серед пріоритетів – закупівля модернізованих протикорабельних ракет Type 12 на 1,14 млрд дол. США, гіперзвукових ракет на 0,19 млрд дол. США та розроблення винищувача нового покоління вартістю 1,03 млрд дол. США. Також планується фінансування системи ППО / ПРО «SHIELD» для захисту узбережжя із застосуванням безпілотних платформ.

Схвалення додаткового бюджету та старт дискусій щодо масштабних оборонних видатків підкреслюють зосередженість уряду Японії на внутрішній стабільності й безпеці на тлі зростання напруженості у відносинах із КНР.

Джерело: szru.gov.ua

