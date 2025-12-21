Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:22
Просмотров: 67

Японія затверджує додатковий бюджет на $118 млрд, поєднуючи підтримку економіки та безпеки

Японія затверджує додатковий бюджет на $118 млрд, поєднуючи підтримку економіки та безпеки

Верхня палата парламенту Японії схвалила додатковий бюджет на 2025 фінансовий рік, що завершиться 31 березня 2026 року, обсягом 118 млрд дол. США. Уряд пояснює розширення видатків необхідністю водночас підтримати домогосподарства та профінансувати стратегічні економічні й безпекові пріоритети.

Ключовим джерелом покриття стануть запозичення: Токіо планує розмістити державні облігації на 75,6 млрд дол. США, доповнивши їх податковими надходженнями. Затверджені кошти формують фінансову основу ширшого антикризового пакета, який уряд оцінює у 137 млрд дол. США.

Найбільша частка витрат – близько 57,5 млрд дол. США – спрямована на стримування зростання витрат домогосподарств. Ще 41,4 млрд дол. США передбачено на стратегічні інвестиції, зокрема у штучний інтелект, суднобудування та напівпровідники. Податкові знижки становлять 17,5 млрд дол. США, видатки на безпеку та дипломатію – 11 млрд дол. США. Окремо закладено 4,5 млрд дол. США до резервного фонду реагування на надзвичайні ситуації та 5,8 млрд дол. США – до спеціальних рахунків.

Паралельно японські законодавці розпочали обговорення оборонного бюджету на 2026 фінансовий рік, який може перевищити 58,1 млрд дол. США і стати рекордним. Серед пріоритетів – закупівля модернізованих протикорабельних ракет Type 12 на 1,14 млрд дол. США, гіперзвукових ракет на 0,19 млрд дол. США та розроблення винищувача нового покоління вартістю 1,03 млрд дол. США. Також планується фінансування системи ППО / ПРО «SHIELD» для захисту узбережжя із застосуванням безпілотних платформ.

Схвалення додаткового бюджету та старт дискусій щодо масштабних оборонних видатків підкреслюють зосередженість уряду Японії на внутрішній стабільності й безпеці на тлі зростання напруженості у відносинах із КНР.

Джерело: szru.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Затримки зарплат у росії перетворюються на масове явище: десятки тисяч родин залишаються без доходів
Сегодня 09:26    24
Фейкова допомога від ООН: на Сумщині шахраї ошукали жінок на 72 тис. грн
Сегодня 09:15    38
російська нафта накопичується в морі
Сегодня 09:08    49
Налицо новая тактика Сил обороны Украины: они решили запутать противника
Сегодня 09:03    55
«Фенікс» палить окупантів на Лиманському напрямку (ВІДЕО)
Сегодня 08:59    53
На територію Росії вивезли близько півсотні мешканців прикордонного села Грабовське на Сумщині
Сегодня 08:55    52
В Херсоне на строительстве школьного укрытия обнаружили присвоение средств
Сегодня 08:51    55
Харківщина 21 грудня
Сегодня 08:41    69
Збито/подавлено 75 ворожих БПЛА
Сегодня 08:38    56
“Подписываешь контракт – остаёшься. Не подписываешь — в штурмы”, – екіпажі кораблів чорноморського флоту рф списують в піхоту
Сегодня 08:36    66
Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 